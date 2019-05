Maggio Fioranese 2019: gli eventi principali di sabato 11

Con la giornata di sabato 11 maggio si inaugurano i week-end del Maggio Fioranese 2019, con grandi nomi della musica, del cantautorato, del doppiaggio e dello sport, il tutto incorniciato da spazi dedicati al ballo, al buon cibo e ai mercati di qualità.

Per sabato 11 maggio il Comix Pub di via F.lli Bandiera organizza una giornata a tema: dalle 14 alle 23.30 si terrà il Dragon Ball Day, con quiz a premi, caccia al tesoro a piedi per Fiorano alla ricerca delle 7 sfere del drago e intervista sul doppiaggio con Gianluca Iacono, grande doppiatore e voce italiana di Vegeta, con la partecipazione straordinaria di Manuel Piubello.

Alle 16:00 il Teatro Astoria ospiterà il meteorologo Luca Lombroso, che terrà l’incontro “Cambiamenti climatici: la sfida 1,5°C gestire l’inevitabile, evitare l’ingestibile”.

A seguire si terrà il primo degli incontri dell’iniziativa “UNO SU MILLE”, a cura del giornalista e scrittore Leo Turrini, organizzati dal Comune di Fiorano in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e con il Comitato “Fiorano In Festa”: sabato 11 maggio alle ore 18:30 presso il Teatro Astoria di Fiorano, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Libertas e il Gruppo Sportivo Spezzanese, sarà ospite Gianlorenzo Blengini, allenatore di pallavolo e dal 2015 commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile. Per entrambi gli incontri l’ingresso è libero e gratuito.

Per tutto il week end torna il tanto atteso e apprezzato appuntamento con il Mercato Versilia Forte dei Marmi: sabato dalle 16 alle 24 e domenica dalle 8 alle 23.

Imperdibile lo spettacolo di sabato sera sul palco di Piazza Ciro Menotti: David Riondino e i Khorakhanè renderanno omaggio all’indimenticabile Fabrizio De André e ad una delle sue più significative raccolte di racconti in versi, ovvero “La Buona Novella”, rielaborata e interpretata per band, due voci e coro, con la partecipazione straordinaria della Banda Flos Frugi di Fiorano. Inizio ore 21.00. Sempre alle 21 il nuovo circolo culturale “Via Vittorio Veneto” ospiterà il cantautore modenese Davide Turci.

Due gli stand gastronomici presenti durante i week-end del Maggio Fioranese: uno a cura dell’A.V.F. presso Piazza Martiri Partigiani Fioranesi e uno a cura dei volontari della Parrocchia di Fiorano presso il Centro Parrocchiale con, a seguire, serata musicale.

Quest’anno il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani, si terrà per la prima volta presso il Parco XXV Aprile; i più piccoli potranno divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.