Tutto pronto per il TEDx Modena che porterà sul palco dello Storchi 9 speakers di fama internazionale

Modena si conferma il Teatro ideale per la divulgazione delle idee di valore che cambiano il mondo. Al TEDx Modena in programma sabato 18 maggio a Modena, interverranno nove speaker, che presenteranno sul palco del Teatro Storchi i propri talk, incentrati sul tema “FAST CHANGES”. Si rinnova anche quest’anno la partnership con Unimore e MUNER che fin da subito hanno riconosciuto nel TEDx Modena un’attività di terza missione. Fra gli speaker nomi di livello internazionale, come Tony Pagone, Presidente dell’Unione Internazionale dei Magistrati (IAJ International Association of Judges), Giorgio Nardone, Psicologo e Psicoterapeuta di fama internazionale, ideatore di decine di innovative tecniche terapeutiche e di “best practice” della psicoterapia, ma non mancheranno nemmeno speaker legati al mondo della innovazione tecnologica, come Pablo Suarez, Professore e ricercatore del Marshall center della NASA.

A supporto di TEDx Modena, la Fondazione Collegio San Carlo, il Comune di Modena, Confindustria, MIUR Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna.

Quest’anno, inoltre, il TEDx Modena sarà inserito nella più ampia cornice del Motor Valley Fest, che porterà numerosi eventi in tutta la città di Modena nei giorni precedenti.

Ultimi giorni di preparativi per il TEDx Modena. Fast Changes, cambiamenti sempre più repentini e drastici nelle nostre vite a partire dalla tecnologia, ecco il tema proposto quest’anno come fil rouge dell’iniziativa, in programma per sabato 18 maggio, ancora una volta nella suggestiva cornice del Teatro Storchi.

Per l’evento, organizzato dal team TEDxModena e diretto dal curatore e licenziatario TEDx Fabrizio Bulgarelli, e promosso da Unimore, Muner e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e il patrocinio del Comune di Modena, Confindustria e del MIUR Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, è stato scelto il tema “Fast Changes”, individuato dagli organizzatori non solo come elemento comune ai talk in programma, ma anche per la stretta connessione con il mondo attuale, dove spesso i veloci cambiamenti della tecnologia a nostra disposizione non vanno al passo con le nostre abitudini, le nostre convinzioni.

La sfida di oggi però va oltre, non si ferma ai cambiamenti sempre più frequenti, ma mira a renderli ogni volta più dinamici, veloci e, soprattutto, sostenibili.

Infatti, molte persone sono ormai consapevoli del fatto che il nostro mondo – e in particolar modo la tecnologia – sta cambiando ed evolvendosi rapidamente come un fulmine.

Ma mentre continuiamo ad aggiornare i nostri sistemi operativi e smartphone continuamente, dimentichiamo del tutto di aggiornare i nostri sistemi umani, le nostre convinzioni e le nostre abitudini. Non è strano che la maggior parte del mondo viva ancora con le stesse regole tramandate di generazione in generazione da centinaia di anni?

Per quanto stiamo lottando per il progresso, tali consuetudini continuano a limitarci terribilmente.

Ecco perché molti di noi stanno combattendo con convinzioni stressanti e limitanti che ci impediscono di essere il nostro “vero sé” e di vivere la vita al massimo delle nostre potenzialità.

Fortunatamente, una nuova generazione di individui con mentalità aperta ha iniziato a mettere in discussione lo status quo e il modo in cui funziona la nostra società. Si rendono conto che alcune consuetudini semplicemente non si adattano più alla nostra era iper-informata, creativa e tecnologica e che le cose devono cambiare.

L’intensità di tutti questi cambiamenti tecnologici richiede di andare avanti sempre più velocemente.

Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo. Tuttavia la vera rivoluzione di oggi non riguarda più i cambiamenti, ma la velocità di questi cambiamenti e l’importanza di renderli sostenibili.

Il TEDx Modena 2019 sarà inserito nella cornice del Motor Valley Fest, già ricca di eventi che animeranno la città di Modena nei giorni precedenti. Proprio il tema di questa terza edizione del TEDx Modena – Fast Changes – si sposa perfettamente con l’idea di cambiamento dinamico e sostenibile che rappresenta sempre più il futuro prossimo delle nostre autovetture e che sicuramente trova, nel territorio modenese, eccellenze internazionali dell’automotive che quotidianamente si confrontano con queste sfide.

Selezionati con molta cura dal Team del TEDx Modena, saranno nove gli speaker che dalle ore 15.00 si avvicenderanno sul palco del teatro modenese per parlare – al massimo 18 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED – di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità.

Il contributo ed il supporto scientifico di UNIMORE e MUNER sono affidati e diretti dal prof. Giacomo Cabri, docente Unimore.

Speakers:

Elena Bonfiglioli, Microsoft Managing Director health and Life Sciences

Fabrizio Poggi, Musicista

Francesco Leali, Professore Ingegneria

Giorgio Nardone, Psicologo e Psicoterapeuta

Giovanni Corazza, Professore e presidente CINECA

Jiaranai Keatnuxsuo, IT Resercher

Leo Turrini, Giornalista

Pablo Suarez, Professore Universitario e ricercatore del Marshall Center della NASA

Tony Pagone, Giudice e Professore, Presidente dell’Unione Internazionale dei Magistrati (IAJ)

Evento collaterale: Innovation Garden

Ricavato nell’area circostante il Teatro Storchi, il 18 maggio è in programma l’Innovation Garden, vetrina dell’innovazione che si affianca all’evento TEDx Modena, dove verrà dato spazio ad alcune delle più interessanti realtà imprenditoriali del territorio. Oltre quindici stand lungo i quali si camminerà in una sorta di laboratorio scientifico aperto alla città, inteso come officina dove conoscere e toccare con mano idee ed invenzioni per far vivere ai partecipanti un’esperienza stimolante consentendo loro di immergersi e interagire in prima persona con innovazioni tecnologiche e novità.

I Partner. TEDxModena è promosso da MOTOR VALLEY FEST, da MUNER – Motorvehicle University Emilia Romagna e dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dalla Fondazione Collegio San Carlo e patrocinato dal Comune di Modena; dalla Fondazione Istituto San Filippo Neri e da numerosi licei ed istituti tecnici, tra cui il Fanti, il Calvi, il Fermi, l’Istituto comprensivo Modena 3, oltre ad aver ottenuto il contributo e l’aiuto da parte di numerosi sostenitori tra cui, Proxima, DUNA-Corradini, Vem Sistemi, Elettric80 e BEMA e AD Consulting, Audi Zentrum Schiatti Motor, Chimar, Legita, Tast&Vin Event, Florim, e numerosi altri.

TED eTEDx Scheda informativa

TED e TEDx: cosa sono?

TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit votata alle “idee che meritano di essere diffuse” – “ideas worth spreading”. Nata nel 1984 in California, TED è cresciuto attraverso molteplici iniziative caratterizzate da cicli di conferenze su una vasta gamma di temi. Tante le personalità che hanno tenuto i cosiddetti “Ted Talk”: Bill Clinton, Al Gore, Bill Gates, Bono Vox e la tennista Serena Williams. Nello spirito di “idee che meritano di essere diffuse”, alcuni anni fa TED ha lanciato il programma TEDx con il quale favorire in tutto il mondo eventi locali, organizzati in modo indipendente, ma secondo il modello guida TED.

TED e TEDx Modena: i numeri

18 (minuti) il tempo massimo di ogni singolo speech;

130 i paesi nel mondo in cui si tengono le oltre 14.000 iniziative TED;

1 miliardo (e oltre) le visualizzazioni della piattaforma TED con tutti gli speech;

6 le passate edizioni modenesi: 2 TEDxModena, 3 TEDx Modena Salon (al Museo Enzo Ferrari, all’Auditoriu San Rocco di Carpi ed alla Fondazione Collegio San Carlo), 1 TEDxWomen (alla Florim Gallery);

Hanno partecipato all’esperienza TEDxModena: 33 Speaker, 2500 spettatori, 55 sponsor, 7 coordinatori esecutivi, 1 comitato scientifico, 25 persone coinvolte nel team tecnico-operativo, oltre 60 volontari nelle tre edizioni.

56.000 le social iteration, 60.000 visualizzazioni dei video speaker sul canale ufficiale Youtube TED.

TEDxModena 2019: sostenitori e patrocinatori

Unimore, MUNER, Fondazione Collegio San Carlo, Comune di Modena, Confindustria, Motor Valley Fest e MIUR Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Fondazione San Filippo Neri.

Connessioni globali TEDx: E’ previsto un intervento di Jennifer Gelmis, organizzatrice di TEDxVoyagerway, che farà un intervento sul valore della condivisione delle idee.

Team TEDxModena: il team di TEDxModena, organizzazione no-profit, è formato da volontari tra cui: Elena Vagrotelli e Jacopo Tesei event managers, Michele Laurenzana design e comunicazione, Franco Rebecchi Art Director, Saverio Catellani regia, Nicola Tobia video, Paola Diacci entertainment, Federica Galli presenter, Marta Brozzi, Marco Arletti e Lorenzo Pederzoli speakers, Alda Barbi e Maura Zini School, Maria Carafoli PR, Marcello Poggioli e Mariavittoria Cacace tax & legal, Daniela Roncagli, Chiara Comastri, Agata Rakfalska, Alberto Solieri coaching, Francesco Baruffi Start up, Valentina Ferrari, Francesca Vescovini ed Aldo Arbore socials, Marco Terren web design. Contributo fondamentale all’’organizzazione è offerto dagli studenti della Fondazione Collegio San Carlo coordinati da Matteo Zanasi Luca Demonti, con il contributo di Sofia Y ed Alice Tagliapietra per la comunicazione social e le interviste degli speakers.

I biglietti dell’evento possono essere acquisti su vivaticket o presso la biglietteria del Teatro Storchi (Largo Garibaldi, 15).

Facebook: tedxmodena Twitter: @tedxmodena Instagram: @tedxmodena_official

Hasthag #TEDxModena #FASTCHANGES