Ennesimo tentativo di furto alla Iaccobike

Tentato furto ieri sera alla Iaccobike di via Magenta. Intorno alle 20.30 i ladri hanno provato ad entrare nelle pertinenze del negozio che si occupa della vendita di biciclette ed abbigliamento sportivo, ma qualcosa li ha disturbati ed hanno dovuto desistere.

I malviventi, uno in bicicletta e l’altro a piedi, secondo il sistema di video sorveglianza ma probabilmente un terzo complice faceva da palo, si sono portati al cancello d’ingresso dell’attività. Hanno estratto una trancia custodita in uno zaino ed hanno tagliato il lucchetto del cancello. Il latrato dei cani ha insospettito i vicini che si sono affacciati alle finestre, mettendo in fuga i ladri. Poco più tardi, quando le acqua si sono calmate, i due malviventi si sono ripresentati ma nell’esercizio c’era il titolare quindi, per la seconda volta, hanno dovuto desistere dall’intento criminale.

Sempre ieri sera, in zona, si sarebbe consumato un furto in abitazione. Non è escluso che si tratti degli stessi malfattori.