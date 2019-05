Giro d’Italia a Reggio Emilia: modifiche al servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano mercoledì 22 maggio

Mercoledì 22 maggio, in occasione del passaggio dalla provincia di Reggio Emilia dell’11° tappa del Giro d’Italia, dalle ore 10 circa alle ore 13,30 circa verranno chiuse al transito diverse strade nei territori comunali di Correggio, Rio Saliceto, Reggio Emilia e Sant’Ilario d’Enza.

Il percorso seguito dalla corsa è il seguente: Carpi (MO)-Rio Saliceto-Correggio-Massenzatico-Reggio Emilia (Via Mozart, Via del Chionso, Viale Regina Margherita, Via Makallé, Viale Isonzo, Via Emilia all’Angelo, Via Fratelli Cervi, Cella, Cadé, Gaida, Calerno)-S. Ilario d’Enza-Parma (PR). Di conseguenza, tutte le linee urbane e diverse linee extraurbane del trasporto pubblico di Reggio Emilia subiranno modifiche di orario e/o di percorso: il rispetto degli orari previste nelle tabelle esposte alle fermate non potrà essere garantito. Inoltre, dalle ore 10 circa alle ore 13,30 circa non sarà possibile accedere alle autostazioni di Carpi e Correggio, così come al Terminal Zucchi ed alla fermata di Porta S. Croce a Reggio Emilia.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.setaweb.it, o contattare il call center di SETA al numero 800 000 216. E’ inoltre disponibile il servizio di informazioni via WhatsApp al numero 334 2194058.