Vignola stipula una documento di intenti per sottoscrivere un Patto di Amicizia con la cittadina marocchina di Sefrou

Mercoledì 22 maggio alle 18, nella sala Giunta del municipio, Vignola sottoscriverà un documento di intenti per arrivare alla stipula di un Patto di Amicizia con la cittadina marocchina di Sefrou.

Proprio mercoledì 22 maggio infatti, e fino a venerdì 24, il Comune di Sefrou sarà in visita ufficiale a Vignola, per porre le prime basi di un Patto di Amicizia tra le due cittadine, nel segno della ciliegia.

Per conto del Comune di Sefrou saranno in visita ufficiale a Vignola Mr. Jamal El Filali, sindaco della cittadina marocchina, e Fadwa Madani, Miss Cherry 2018 di Sefrou (ogni anno nella cittadina marocchina si organizza, durante il festival delle ciliegie, l’elezione della miss) e ideatrice del progetto di un Patto di Amicizia tra Vignola e Sefrou.

Sefrou è una cittadina di circa 64.000 abitanti nella regione di Fès-Meknès. In questa città la cerasicoltura rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’economia locale e, nel 2020, sarà celebrata la 100° edizione del locale festival delle ciliegie. In vista di questo appuntamento, sono in corso contatti con diverse altre “città delle ciliegie”, tra cui Vignola, per sottoscrivere patti di amicizia finalizzati allo scambio di esperienze e competenze nel segno della ciliegia.

A sottoscrivere il documento di intenti di mercoledì prossimo saranno il sindaco di Vignola, Simone Pelloni, e il sindaco di Sefrou, Jamal El Filali.

Nelle sue giornate di permanenza in città, la delegazione marocchina visiterà alcuni monumenti storici di Vignola – in primis il castello e la scala elicoidale del Barozzi – e aziende del territorio produttrici di ciliegie. Una delegazione vignolese si sta poi organizzando per ricambiare la visita a Sefrou, nel periodo 13 – 16 giugno 2019, quando nella cittadina marocchina è in programma la 99° edizione del Festival delle Ciliegie.