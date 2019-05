Brucia la sede della Municipale a Mirandola, due morti e tre feriti gravi

Gravissimo incendio questa notte intorno alle 2.40 alla sede della Polizia Municipale di Mirandola.

Pesante il bilancio delle persone coinvolte tra i residenti dei locali soprastanti invasi dal fumo. Due persone sono decedute, tre sono gravi, e 16 gli intossicati in modo lieve.

Sul posto sono state impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.

Le cause in corso dell’incendio sono in corso di accertamento e non si esclude l’atto doloso.