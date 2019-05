Maggio Fioranese: gli eventi principali di domenica 26 maggio

Per domenica 26 il Maggio Fioranese 2019 propone orienteering alle Salse di Nirano, gare di auto modelli, spettacoli per i più piccoli e mostre d’arte.

Domenica 26 si concluderà la sesta edizione del Raduno Camper “Maggio Fioranese” a cura del Camper Club di Fiorano.

Dalle 9 alle 18 si svolgerà il Tropheo “Sepherd” di auto modelli a scoppio a cura di “Racing mini car Fiorano” presso il Mini Autodromo “Jody Scheckter” di Spezzano.

Dalle 13 alle 19, all’interno del Castello di Spezzano, si esibiranno gli allievi di canto, chitarra e pianoforte nel saggio di fine anno, a cura dell’ “Associazione Gioventù Musicale Italiana”

Domenica alle 16:00 “Orienteering, correre non è sufficiente” presso Cà Rossa: facile passeggiata per introdurre i partecipanti alle tecniche dell’orienteering e successiva gara non competitiva per famiglie all’interno della Riserva, a cura di Ecosapiens e Ideanatura, attività proposta per festeggiare l’anniversario della fondazione del primo Parco Europeo in Svezia 1909.

Villa Cuoghi alle 16.30 ospiterà lo spettacolo di burattini “Sandrone e Fagiolino alla ricerca del quadro perduto” con, a seguire, una piccola caccia al tesoro. A cura di “La compagnia dell’ocarina bianca e Il meraviglioso mondo dei burattini”, in collaborazione con Circolo Nuraghe.

Durante tutto il weekend saranno visitabili due mostre: presso il foyer del Teatro Astoria mostra fotografica a cura di “Educativa territoriale”, servizio rivolto ai giovani disabili residenti nel Distretto Ceramico volto a sostenere percorsi di autonomia personale, e presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla mostra di pittura “Scenari di arte”, a cura dell’ Associazione “Arte e Cultura” (dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23).

In serata sarà possibile usufruire del punto di ristoro a cura dei volontari della Parrocchia di Fiorano, che è stato spostato presso il Salone del Pellegrino, di fianco al Santuario: domenica inoltre alle 21, presso il Cinema Teatro Primavera (diversamente da quanto riportato sul programma), andrà in scena l’ormai tradizionale Corrida, durante la quale si potrà assistere alla voglia di mettersi in gioco di giovani e meno giovani.

Quest’anno il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani, si terrà per la prima volta presso il Parco XXV Aprile; i più piccoli potranno divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.