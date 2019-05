Un “Castello dorato” alla rotatoria

Nella rotatoria che collega le circondariali San Francesco d’Assisi e San Giovanni Evangelista è stata posizionata una installazione esposta al Salone del mobile 2018 e all’Università di Milano da “LB Officine Meccaniche S.p.A.”, intitolata ‘Castello dorato’, che l’azienda ha voluto donare al Comune di Fiorano Modenese, impegnandosi contestualmente, per 5 anni, alla manutenzione della rotatoria in cui è stata installata.

La struttura chiamata ‘Castello dorato’, realizzato con materiale della ceramica Fondovalle, richiama il concetto del castello di carte, riletto attraverso le caratteristiche tecniche del materiale impiegato e che di conseguenza acquisisce nuovi significati legati alla resistenza. E’ formato dalla sovrapposizione di lastre di grés porcellanato di grande formato (1590×790, spessore 19 mm, peso 65 kg) e assemblato a secco attraverso un sistema di nodi in metallo studiati e realizzati in modo da non interferire visivamente con la struttura, il cui obiettivo consiste nel porre l’accento sullo spessore della lastra, simbolo dei risultati raggiunti dalla tecnologia ceramica.

Ceramica Fondovalle ed LB hanno avviato una collaborazione per produrre grandi lastre a vena passante, utilizzando la tecnologia Naturetech in grado di creare effetti estetici sul prodotto che replicano l’unicità e l’esclusività tipiche della natura. Questi effetti naturali – legno, marmo, granito, pietre naturali – comprendono la vena passante nella massa del prodotto, particolarmente evidente sulle lastre spessorate.

Ieri pomeriggio, venerdì 24 maggio 2019, con una semplice cerimonia di taglio del nastro, presenti imprenditori e manager delle due aziende e amministratori comunali, è stato dato il suggello alla donazione e all’impegno di Lb, di manutenere la rotatoria per cinque anni.