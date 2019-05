Assalto al bancomat con esplosione a Bibbiano

Stanotte poco dopo le 2.30 ignoti hanno fatto esplodere un bancomat in via 24 maggio a Bibbiano. I carabinieri della stazione di Bibbiano unitamente ai colleghi del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia intervenuti sul posto allertati dall’allarme, hanno accertato che ignoti, dopo aver probabilmente saturato la colonnina con gas acetilene, hanno fatto esplodere con contatto elettrico il bancomat del Credem, prelevando il danaro contante riposto all’interno della cassetta metallica. Arraffati i soldi i malviventi si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri. In corso di quantificazione, sebbene ingenti, i danni conseguenti la deflagrazione.