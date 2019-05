Il Maggio Fioranese prosegue anche durante la settimana con laboratori, spettacoli, vernissage e l’inizio di una nuova rassegna.

Martedì 28 maggio si svolgeranno due attività rivolte a ragazzi e ragazze: alle 15, presso la Ludoteca di Fiorano, in occasione della “Giornata Internazionale del Gioco”, verranno proposti giochi da tavolo per sfidarsi in compagnia, mentre dalle 17 alle 18.30, a Casa Corsini, “3D con Tinkercad”, laboratorio gratuito a cura di “FABLAB Junior” per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni (iscrizione obbligatoria: Casa Corsini 0536 833190 – info@casacorsini.mo.it).

Giovedì 29, dalle 8 alle 15, il Castello di Spezzano ospiterà il “Festival delle abilità differenti”: laboratori a cura di “Nazareno Cooperative Sociali”.

Per giovedì 30 la scuola di ballo “Dancing Time” del G.S. Libertas Fiorano propone due spettacoli al Teatro Astoria: alle 19 “Stagioni” e alle 21.15 “L’Uccellino Azzurro”.

Alle 20, presso il Centro Culturale “Via Vittorio Veneto”, vernissage della mostra fotografica “Il Maggio che ho veduto”, a cura di Monica Callegari, il Maggio immortalato dall’occhio dei fotografi dell’associazione culturale fotografia Framestroming; si terranno inoltre le premiazioni del concorso fotografico “Fiorano in Cornice. Prospettive inedite e racchiuse in cornici non convenzionali di Fiorano e dintorni.” A seguire lettere di gusto dell’attrice Giorgia Trasselli e brindisi di chiusura. A cura dell’associazione INArte.

Venerdì 31, dalle 9 alle 18, presso il Mini Autodromo “Jody Scheckter” di Spezzano, si terrà il Campionato svizzero 1/5 GT – 1/5 F1, automodelli a scoppio, a cura di Racing Mini Car Fiorano.

Dalle 17 alle 18.30 Casa Corsini ospiterà un laboratorio per famiglie dal titolo “Supereroi elettrici e superpoteri”: laboratorio gratuito “Family Lab” per bambine e bambini da 6 a 10 anni accompagnati da papà, mamma o da un famigliare (iscrizione obbligatoria: Casa Corsini 0536 833190 – info@casacorsini.mo.it).

Venerdì 31 maggio avrà inizio ufficialmente “Piazze #Sodinonsapere”, una rassegna di tre giorni con un fitto programma di incontri e dibattiti per approfondire i temi dell’attualità, dal 31 maggio al 2 giugno, organizzata dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con Elastica e con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e della Regione Emilia – Romagna.

Ad aprire il calendario di eventi, venerdì 31 maggio alle ore 18.15 in Piazza Ciro Menotti sarà il professore ed ex presidente del Consiglio dei Ministri ed Enrico Letta. A seguire, sempre in Piazza Ciro Menotti, il critico musicale, giornalista e saggista Pierfrancesco Pacoda intervisterà il cantautore e polistrumentista toscano Motta.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.