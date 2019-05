Rapina ieri pomeriggio al supermercato “Dpiù” di Castelnovo Sotto

Alle re 16,30 di ieri, 25 maggio 2019, due sconosciuti con volto parzialmente travisato, di cui uno armato di accetta, hanno fatto irruzione all’interno del supermercato “Dpiù” di via Parmiggiana a Castelnovo Sotto, e dopo aver minacciato la cassiera si sono fatti consegnare il fondo cassa per varie migliaia di euro. Ottenuti i soldi i due malviventi hanno guadagnato l’uscita, dileguandosi a bordo di una Fiat 500. Quindi l’allarme al 112 che ha inviato sul posto i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto e del nucleo operativo della Compagnia di Guastalla per i rilievi di legge, mentre nell’intera zona veniva scatenata la caccia ai due rapinatori riusciti a dileguarsi.

Nel corso delle ricerche in via Bertona a Poviglio i militari rinvenivano la Fiat 500 usata per la fuga, risultata asportata poco prima a Castelnovo Sotto ai danni di una 25enne del paese. Sul mezzo sono stati effettuati i rilievi di legge finalizzati a esaltare le impronte che verranno inviate al RIS di Parma per cercare di individuare, anche con l’ausilio delle indagini scientifiche, i due malviventi.