Reggio Emilia: alcuni degli interventi effettuati ieri dagli operatori della Volante

Alle ore 11.30 di ieri gli operatori della volante della Polizia di Reggio, sono intervenuti in via Davoli 1 dove una 36enne italiana, dopo aver spaccato la porta d’ingresso, era rientrata nell’appartamento dal quale era stata precedentemente sfrattata. La donna è stata dunque denunciata per tentata invasione di terreni ed edifici e per danneggiamento.

Nel pomeriggio intorno alle 17.30 la volante è intervenuta in via Kennedy, nei pressi dei parcheggi del Centro commerciale Meridiana, a seguito di un furto in atto all’interno di un negozio di surgelati. Sul posto c’era un’agente di polizia libera dal servizio che raggiunto l’autore, lo affrontava per impedirgli la fuga. Gli operatori delle Volanti, intervenuti nel frangente dalla direzione opposta, bloccavano l’esagitato, poi identificato in A.Y. marocchino 36enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio. L’uomo è stato denunciato per il furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Stamane verso le ore 04.30, invece, una volante è intervenuta in via Colonna, sempre a Reggio Emilia, per la segnalazione anonima di un furto su di un camion in sosta. Sul posto veniva sorpreso A.M., italiano, classe 1974 che era intento ad aspirare gasolio da un furgone. Lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto.