Una 75enne di Monteveglio (Bologna) è morta oggi intorno alle 15 in un incidente che ha coinvolto due autovetture, in via Ghiarata tra i comuni di Castelfranco Emilia e Bazzano. Sul posto oltre al 118 ed alla polizia municipale sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto la 75enne dalle lamiere della vettura finita in un fosso. La donna è morta sul colpo. All’ospedale a Baggiovara è finito il marito della vittima. Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta nell’incidente.