Festa della Repubblica: presso l’Abbazia di Frassinoro concerto del trio Dalsant-Mambrini-Burani

Domenica 2 giugno 2019, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, si terrà presso l’Abbazia di Frassinoro (alle 17) il Concerto del Trio composto dalle flautiste Jessica Dalsant e Giovanna Mambrini e dall’arpista Davide Burani. Un’occasione per visitare un luogo pieno di storia, incastonato dell’Appennino Modenese. Il programma del concerto prevede brani di Hector Berlioz, Franz e Karl Doppler, Philippe Gaubert e altri compositori tra Ottocento e Novecento.L’ingresso al concerto è libero e limitato ai posti disponibili all’interno dell’Abbazia.

I protagonisti:

JESSICA DALSANT, flauto

Diplomata presso il Conservatorio “Bonporti” di Trento, deve la sua successiva formazione a G. Pretto ed a significativi incontri con J. Bàlint, G. Cambursano. A. Nicolet, E. Pahud e J. Zoon. E’ stata premiata in diversi concorsi nazionali ed internazionali, su tutti si menzionano il Prix de la Fondation Sorato e l’invito ufficiale per uno Stage all’Academie de Villecroze con Emmanuel Pahud ricevuti al Concorso Internazionale di Ginevra, nel 2001. Ha ampliato la propria attività con lunghe esperienze all’estero: in Spagna (Orquesta Sinfonica de Galicia, Sinfonica de Galicia de Tenerife) e per quasi un decennio, come primo flauto solista dell’Orchestra Sinfonica dello Stato di São Paulo (OSESP, Brasile), con cui si è esibita in sale quali Concertgebouw Amsterdam, Musikverein Vienna, Koelner Philharmonie, Théâtre du Châtelet Parigi, Festspielhaus Salisburgo, Royal Albert Hall Londra (BBC Proms 2012). Tornata in Europa collabora come prima parte con orchestre come la Camerata Salzburg, la Tonhalle di Zurigo, la Sinfonica di Barcellona, il Maggio Musicale di Firenze ed altre. Ha inciso “Il flauto notturno” di Riccardo Zandonai (Tactus), Le Carneval des Animaux per la rivista “Amadeus” e “A Touch of Tango” con musiche per flauto e chitarra di R. Di Marino (Pizzicato). Con l’Orchestra di S. Paulo ha partecipato a svariate incisioni (Bis, Naxos, Chandos) ottenendo dalla stampa positivi apprezzamenti personali. Da sempre appassionata didatta, è docente abilitata del metodo “Dentro il Suono” ideato da Giampaolo Pretto.

GIOVANNA MAMBRINI, flauto.

Si diploma brillantemente nel 1995 presso il Conservatorio “Nicolini” di Piacenza sotto la guida del M. Michele Marasco. Nel 2003 ottiene il Diploma di Alto Perfezionamento con il massimo dei voti nella classe del M. Peter Lukas Graf presso l’Accademia di Alto Perfezionamento “L.Perosi” di Biella. Frequenta l’Accademia del “Teatro alla Scala” di Milano, studiando con il M. Glauco Cambursano e il M. Romano Pucci e il corso AFOS della “Fondazione Toscanini” di Parma. Collabora con numerose orchestre tra le quali l’Orchestra “A.Toscanini” di Parma e l’Orchestra del “Teatro Carlo Felice” di Genova. Dal 2001 al 2013 è membro dell’Orchestra del Teatro Regio di Parma e dal 2014 al 2018 ha ricoperto il ruolo di secondo flauto nell’Orchestra dell’Opera Italiana di Parma. Parallelamente svolge attività didattica presso la Scuola di Musica di Fiesole, il Centro Studi Musica e Arte di Firenze, la Scuola di Musica “Mezzabanda” di Mezzani (Parma). Docente presso l’Istituto di Alti Studi Musicali “R.Franci” di Siena, attualmente insegna ai corsi Pre-Accademici presso l’Istituto Superiore di Alti Studi Musicali “A.Peri” di Reggio Emilia.

DAVIDE BURANI, arpa

Diplomato in pianoforte e in arpa, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.Ha collaborato in qualità di prima arpa con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana di Lugano, con I Virtuosi Italiani, con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma, con l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc. Davide Burani ha inciso i cd Arpamagica, Arpadamore (con Sandra Gigli), In…canto d’Arpa (con Paola Sanguinetti), Duo d’Harpes en XVIII siècle (con Emanuela Degli Esposti) e Flauto e Arpa in concerto (con Giovanni Mareggini) per la casa discografica La Bottega Discantica di Milano, Prière – Meditazioni Musicali per arpa, edito da Paoline Editoriale Audiovisivi di Roma, Mozart e i suoi contemporanei (con Giovanni Mareggini) e Sospiri nel tardo romanticismo (accompagnato dall’Orchestra da Camera di Ravenna, direttore Paolo Manetti) per la casa discografica Velut Luna. Nel 2015 esce il suo lavoro discografico “Madame La Harpe” per arpa sola dedicato alla musica francese tra Ottocento e Novecento. Dal 2009 è docente di arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.