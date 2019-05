2 giugno, Cavriago conferirà la cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri nati in Italia

In occasione del 73° anniversario della Repubblica Italiana, domenica 2 giugno, dalle 10.30, in Sala Civica Arduini (piazza Don Dossetti 1) a Cavriago, sarà conferita la cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri nati in Italia e residenti a Cavriago e sarà consegnata la Costituzione ai neo maggiorenni.

Continua quindi l’impegno del Comune di Cavriago a sostegno dei diritti di cittadinanza degli stranieri nati in Italia. Nel 2012 il Consiglio Comunale aveva deliberato il “Conferimento della cittadinanza onoraria ai minorenni stranieri nati in Italia e residenti a Cavriago” e, da allora, il 2 giugno si svolge, ormai come appuntamento fisso, la cerimonia di consegna dal titolo “L’Italia è la mia casa”. A luglio 2017 era anche passata a maggioranza in consiglio comunale a Cavriago una mozione per “sostenere una rapida approvazione della riforma della disciplina sulla cittadinanza”.

A Cavriago, ad oggi, è stata conferita la cittadinanza onoraria a 287 stranieri minorenni nati in Italia e residenti in paese. E domenica 2 giugno sono stati invitati 16 stranieri minorenni nati in Italia e residenti a Cavriago e 81 cavriaghesi che compiono quest’anno 18 anni. La cerimonia sarà accompagnata da alcune testimonianze dei bambini e da brani cantati dal Coro di Voci Bianche dell’Istituto Comprensivo di Cavriago.