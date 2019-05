A Maranello un weekend tra sport, concerti e feste

Entra nel vivo il “Giugno di Maranello”, il mese di spettacoli, animazioni e iniziative a cura dell’amministrazione comunale e del Consorzio Maranello Terra del Mito. Nel primo fine settimana sono in programma tanti appuntamenti per grandi e piccoli.

Sabato 1 al Parco Due la Festa dello Sport: dalle ore 15 fino a sera esibizioni, prova di discipline sportive, punto ristoro, pizza party per grandi e piccoli, animazione durante tutto il pomeriggio. Sabato in Piazza Libertà al via anche la Festa dell’Avap: dalle 19 alle 24 buon cibo, musica live ed emozioni per scoprire le attività dell’associazione e contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino per disabili; sabato il concerto di NSMGA, Non Siamo Mica Gli Americani, storica cover band di Vasco Rossi, domenica 2 il live dei Mammi Boy con il meglio della musica anni 70. Sempre domenica 2 al Parco Enzo Ferrari dalle 16 la Festa dei bambini e delle associazioni con giochi, laboratori e attività per bambini e famiglie. Dalle 18 alle 20 l’apericena a cura delle associazioni Acat, Avis, Aido, Hewo, Associazione Chernobyl, Acim-SoS Mama, Associazione Diabetici Star Bene, Orti Insieme, AVAP e Croce Rossa. Il ricavato sarà devoluto alla realizzazione di progetti per il superamento delle barriere architettoniche nel territorio di Maranello. Dalle 19 alle 24 di sabato e dalle 9 alle 24 di domenica il mercato, mercatini dell’ingegno e dei commercianti e street food e gonfiabili per bambini.