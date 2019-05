Intervento idrico di Hera a Saltino di Prignano

I tecnici Hera sono al lavoro da stamani a Saltino di Prignano, dove un grosso movimento franoso, avvenuto in via Cassuolo e in via Bagno, ha lesionato una condotta della rete idrica, causando l’interruzione del servizio a una settantina di utenze.

I lavori di riparazione, la cui conclusione dovrebbe avvenire, salvo imprevisti, in tarda serata, sono resi difficili dai continui movimenti del terreno, che hanno costretto la squadra di pronto intervento a percorrere con l’escavatore cingolato un lungo tragitto alternativo.

Attualmente è in corso la posa di un tratto di tubazione ‘volante’ per oltrepassare il punto franato.

Sempre in seguito a questo guasto, l’acqua contenuta nel serbatoio denominato “La Volta” si è intorbidita; i tecnici stanno eseguendo un by-pass per isolare dalla rete il serbatoio e poterlo così sottoporre a operazioni di lavaggio.