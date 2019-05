Musica, l’integrazione sale sul palco a Finale Emilia con i ‘Rulli Frulli Days’

In arrivo un’ondata di musica, riflessione, interscambi tra progetti musicali, proiezioni, che fanno della diversità e dell’integrazione un valore. Sono i ‘Rulli Frulli Days’, alla quarta edizione, festival organizzato dalla banda omonima a Finale Emilia (Mo), il 31 maggio e il primo giugno negli istituti secondari «Morandi» e «Calvi». L’inziativa è stata presentata quest’a mattina dall’assessore regionale alle Attività produttive e Ricostruzione post-sisma, dal direttore della banda Federico Alberghini, dalla presidente della Fondazione Scuola di Musica “Carlo Andreoli”, Elena Malaguti e dal presidente dell’Associazione di promozione sociale Rulli Frulli, Alberto Brambilla. Presenti anche le presidi dei due istituti coinvolti nell’iniziativa. Protagonista e promotrice dell’iniziativa è la banda Rulli Frulli, nata da un’idea di Federico Alberghini, come un percorso di crescita nei confronti dell’altro e nel rispetto delle diverse capacità, presso la Fondazione C. & G. Andreoli. Attiva dal 2010 come banda di percussioni autocostruite utilizzando materiali di recupero, inizia a coinvolgere ragazzi e ragazze dai 12 ai 30 anni, abili e diversamente abili. “Dopo il terremoto, con il supporto anche della Regione Emilia-Romagna- ha affermato Alberghini- abbiamo ottenuto una nuova sede e rilanciato il progetto. Oggi la banda Rulli Frulli conta 73 elementi, tra ragazzi abili e diversamente abili, ed è stata fondata anche la Rulli FrulliNI, con 35 elementi, per i bambini dagli 8 ai 12 anni. Ma in particolare da due anni è stato avviato un metodo, capace di superare le differenze facendo musica d’insieme, che ha portato alla formazione di ulteriori band: quella realizzata in collaborazione con l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, Rulli Frulli Semiliberi, quella del Quartiere di Baranzate a Milano, composta da ragazzi di 72 etnie diverse e i Marinai di Reggio Emilia, formata da 25 richiedenti asilo e 15 italiani. L’Universita Cattolica di Milano ha avviato lo studio didattico del metodo di generatività sociale della band Rulli Frulli, i cui risultati saranno presentati nel 2020, nel decennale della nascita del progetto musicale”. La banda da giugno a dicembre ha in programma ben 35 concerti. Dall’esperienza della Banda Rulli Frulli e dall’incontro con progetti musicali di inclusione sociale, sostenuti dalla Fondazione Alta Mane Italia, nasce l’idea di far dialogare queste realtà, che hanno in comune il fatto di essere composte anche da soggetti deboli (musicisti diversamente abili, migranti e rifugiati, o ragazzi con un passato anche in carcere), condividendo storie fatte di racconti e di musica. L’iniziativa dei Rulli Frulli è stata accolta con entusiasmo dagli istituti secondari Calvi e Morandi di Finale, che hanno coinvolto i propri studenti e reso disponibile lo spazio del campo sportivo per i due giorni di “Interscambio – Rulli Frulli Days”. Protagonisti del festival saranno in particolare i progetti musicali di 8 bande, composte da 270 ragazzi, provenienti da diverse città d’Italia e l’ospite, Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore, impegnato nel diffondere la cultura sull’autismo e la neurodiversità. Ha scritto libri sulla sua esperienza di padre del figlio autistico Tommy e ha realizzato il progetto didattico “Cervelli ribelli”, portando nelle scuole il suo docu-film “Tommy e gli altri”, che verrà presentato al festival il 31 maggio, ore 21. La manifestazione, organizzata dalla Banda Rulli Frulli della Fondazione Andreoli di Mirandola, Rulli Frulli Lab, è ad ingresso libero (info@bandarullifrulli.com).Per due giorni gli studenti e la cittadinanza potranno ascoltare storie fatte di racconti e di musica: si inizia venerdì 31 maggio alle 18:00 presso il campo sportivo in via Digione 20 con il concerto di Rulli FrulliNI e la proiezione del film “Tommy e gli altri”, appartenente al progetto didattico “Cervelli Ribelli” e presentato dall’autore Gianluca Nicoletti insieme al figlio Tommaso. Il docu-film autoprodotto racconta del viaggio di Nicoletti in Italia, assieme al figlio, alla ricerca di famiglie con autistici adulti a carico. Sempre presso la tensostruttura del campo sportivo tra gli istituti secondari Calvi e Morandi si terrà alle 09:00 di sabato 01 giugno l’incontro di integrazione musicale dove parteciperanno le associazioni AllegroModerato, La Rotonda, Banda Rulli Frulli, CivicoZero, CO2 onlus, Dimora d’Abramo, SPRAR/SIPROIMI e MaTeMù/CIES. Filo conduttore dell’incontro sarà il tema dell’integrazione, della musica come mezzo per avvicinare ragazzi all’accoglienza di qualsiasi diversità che sia provenienza, abilità o cultura. Provenienti da varie parti di Italia, da Milano a Roma, ogni associazione si presenterà raccontando l’idea che ha fatto partire il progetto e lasciando spazio ai componenti del gruppo di raccontare il loro percorso. I racconti della mattina si trasformeranno in concerti al pomeriggio e a partire dalle 17:00 sarà la musica a parlare.