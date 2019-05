Campo calcio in sintetico di Ubersetto: in corso la progettazione

Il sindaco Francesco Tosi interviene sul rifacimento in sintetico del campo di calcio di Ubersetto, attualmente in fase di progettazione: “Il progetto sul campo di Ubersetto, già finanziato col bilancio in corso, è un esempio dell’attenzione della Amministrazione nei confronti della sport e della volontà di allargare l’offerta sportiva a bambini e ragazzi. Inoltre va detto che le frazioni di periferia, a volte vengono trascurate dal punto di visto della presenza di strutture comunali: nel nostro caso andiamo contro-corrente, pur sapendo che il centro sportivo di Ubersetto ospiterà bambini e ragazzi anche di altri comuni (Formigine e Maranello), ma questo non è per noi un fattore capace di bloccarci. Il nostro distretto avrà un futuro se ci sarà collaborazione tra tutti i Comuni che lo compongono”.

Il campo è stato acquistato dalla parrocchia con rogito del settembre 2018, per realizzare il programma di dotare anche Ubersetto di un polo sportivo pubblico e di permettere alle associazioni sportive fioranesi di giocare nel proprio comune, con impianti sportivi locali autosufficienti. Il campo di Ubersetto si aggiunge infatti a quelli comunali in sintetico del Centro Sportivo Graziano Ferrari e del Parco Roccavilla di Crociale, oltre a quello parrocchiale di Spezzano. L’offerta di terreni per il calcio è completata dallo stadio Claudio Sassi al Centro Sportivo Ciro Menotti, dal campo Cuoghi e dai campi di calcetto coperti al Graziano Ferrari.

Per il campo di Ubersetto, dopo l’estate, una volta fatta la gara per l’aggiudicazione dei lavori, di procederà alla sua realizzazione.