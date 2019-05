Castelfranco: un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Nella prima mattinata di ieri, militari della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 51enne di nazionalità albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari della Tenenza, a seguito di mirati servizi di osservazione nei pressi della sua abitazione atti a documentare un notevole afflusso sospetto di giovani, eseguivano nella prima mattinata una perquisizione domiciliare rinvenendo, occultati all’interno di un pneumatico accantonato nel garage, complessivi 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisi in 6 involucri.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.