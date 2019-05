Lavori di asfaltatura tra Castellarano e Casalgrande

Da lunedì 3 a mercoledì 5 giugno, dalle ore 20 alle 24 verranno eseguiti lavori di asfaltatura del manto stradale della rotonda di confine tra i comuni di Castellarano e Casalgrande nel tratto tra via Radici e via Turati (all’altezza del supermercato MD). L’intervento, che riguarderà le corsie di accesso e la rotonda stessa, vedrà la chiusura totale in entrata verso Castellarano e quella in uscita regolamentata da impianto semaforico. In loco cartelli per deviazioni su strade alternative.