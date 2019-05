Lavori di manutenzione sulle strade di Fiorano

Nei giorni scorsi si è intervenuti in Via Chianca per la messa in sicurezza e la pulizia di tratti del greto del Rio Chianca, in Via Rio Salse e in Via Nuova del Gazzolo per la messa in sicurezza della zona interessata dallo smottamento stradale e si è interventi per chiudere le singole buche apertesi a causa delle condizioni meteo. Attualmente questo intervento prosegue come proseguono la riasfaltatura di 500 metri in Via dell’Artigianato e in Via San Francesco, all’altezza del Touring, si sta rifacendo l’attraversamento pedonale rialzato e riasfaltatura.

Dal 4 giugno saranno effettuati interventi di ripristino di porzioni stradali con asfalto a caldo, dando priorità a: Via Ghiarola Vecchia, Circondariale San Francesco nella rotatoria incrocio Via Santa Caterina e Via Ghiarola Vecchia; rotatoria a Ubersetto di Via Giardini, Via Viazza 1° e 2° tr.

Contestualmente si procede al rinnovo della segnaletica verticale in diverse aree del territorio.