Poste Italiane: pensioni in pagamento da sabato 1 giugno

Poste Italiane comunica che in tutti gli Uffici Postali le pensioni del mese di giugno saranno messe in pagamento a partire da sabato 1. L’Azienda informa inoltre che i titolari di un Conto BancoPosta o di un Libretto di Risparmio in possesso delle relative carte (Postamat oppure Carta Libretto) potranno comunque prelevare il contante in disponibilità presso qualsiasi ATM Postamat, anche domenica 2 giugno, Festa della Repubblica.

A tutti i pensionati che riscuoteranno la pensione dopo questa data, Poste Italiane consiglia, per evitare eventuali attese, di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata o nel pomeriggio nel caso di uffici aperti nel doppio turno.