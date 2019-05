Tennis: provaci ancora Sporting !

Ancora un fine settimana impegnativo per la squadra maschile di serie C dello Sporting sempre a caccia dell’accesso al Tabellone Nazionale, che potrebbe fruttare anche la promozione in serie B Nazionale.

Dopo il nulla di fatto di domenica scorsa, a causa del maltempo, che ha costretto ad un rinvio dell’incontro fra lo Sporting e il CT Cervia, senza non poche polemiche, ora la compagine sassolese dovrà nuovamente recarsi in terra romagnola per sbrigare la pratica.

Formazione al completo per lo Sporting con Federico Marchetti, Filippo Bettini, Mattia Magri, Giulio Mazzoli, Simone Cerfogli, Francesco Coriani, Luca Tincani, Federico Bondioli, Gianmaria Migliardi e Luca Ascari, agli ordini del capitano Alessio Bazzani.

Anche per le ragazze dello Sporting, che militano in serie B, sarà un fine settimana molto importante, sempre alla rincorsa di una posizione di classifica meno scomoda dell’ultimo posto che per ora significa retrocessione.

Sconfitte domenica scorsa dal TC Genova, le sassolesi ora dovranno provare a riscattare la prestazione incrociando le racchette con la capolista, il circolo Stampa Sporting di Torino, e sperare in un passo falso del Tennis Cesano che precede lo Sporting Club Sassuolo di una sola lunghezza. Formazione al completo anche per le ragazze con Alice Gubertini, Caterina Greco, Martina Zara, Giorgia Guidotti, Fabiana Marmiroli e Federica Severi, agli ordini del capitano Massimo Nicolini.

L’incontro casalingo dello Sporting femminile avrà inizio alle ore 10 nella struttura al coperto di Via Vandelli e l’ingresso, per seguire gli incontri, sarà aperto a tutti gli appassionati.