Con obbligo di presentazione alla P.G. commette furto in centro commerciale a Modena: arrestato

Con obbligo di presentazione alla P.G. commette furto in centro commerciale a...

Nella giornata di ieri la Squadra Mobile ha tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bologna il 30 maggio scorso, un cittadino ghanese di 22 anni, clandestino sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia.

Il giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria comminata a seguito di un arresto per rapina impropria commesso a Bologna, era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato per aver perpetrato, il 25 maggio scorso, un furto ai danni dell’ipermercato Conad presso il Centro Commerciale “La Rotonda”, prelevando dagli scaffali diverse bottiglie di liquori ed occultandole nel proprio zaino. Alla luce di quanto avvenuto, la Corte d’Appello di Bologna ha disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto.

Il ghanese dopo gli accertamenti di rito è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.