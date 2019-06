Torna a Grizzana per la quinta edizione la “Piccola fiera dei Ciarlatani”:

Si terrà domenica 2 giugno a Grizzana Morandi dalle 10 del mattino alle 22 la quinta edizione de “Piccola fiera dei Ciarlatani”: si ritroveranno presso il parco di Villa Mingarelli e nelle immediate vicinanze artisti di strada, saltimbanchi, musicisti per vivere una giornata di scambio e valorizzazione del territorio e dei suoi abitanti. Previsti stand gastronomici, stand informativi, mercatini di artigianato artistico e bancarelle di antiquariato.

La Piccola fiera è un festival di arti di strada ad ingresso gratuito nello stile delle fiere di inizio novecento. Al mattino alle 10 è prevista una escursione a piedi sul Monte Pezza, con itinerario ad anello e la durata prevista di un paio d’ore circa.

Dalle 11 invece si svolgeranno spettacoli delle tradizionali arti di strada del passato: marionette, burattini, musici, cantastorie, illusionismo, circo, fino allo spettacolo finale serale con il concerto. Sono previsti tre spettacoli del Tarassaco Teatro (ore 11,17,45 e 19,15), teatro di figura e illusionismo, due spettacoli di Rodolfo Bandiera, cantastorie (11,30 e 15), lo spettacolo di burattini a cura della Compagnia Taldeitali alle 15 intitolata “Trucioli di Pinocchio”. E ancora, lo spettacolo del clown “El Bechin” con il suo “Horror Puppet Show” in compagnia di insolite marionette alle 16, la giocoleria di Giulio Ottaviani alle 18 e alle 20 il teatro dei “Bubble on circus” che interagiscono con straordinarie bolle di sapone. Due infine gli appuntamenti con il teatro banda “Camillocromo”: spettacolo alle 17 e concerto conclusivo alle 21.

Chi invece preferisse l’arte di Giorgio Morandi potrà partecipare alla “Passeggiata Morandiana”, organizzata dalla Cooperativa Madreselva in collaborazione con “Diventa Morandi”. Si tratta di un percorso di circa 6 km attraverso i luoghi amati e rappresentati da Giorgio Morandi, per provare l’emozione di essere dentro un dipinto del grande maestro bolognese, con visita guidata ai Fienili di Campiaro e Casa Morandi. La partenza è prevista alle ore 15 presso i Fienili del Campiaro. Il costo della passeggiata è di 12 € per l’escursione e 5 € per il biglietto di ingresso a ai Fienili del Campiaro e a Casa Morandi (informazioni e prenotazioni: 349 4653877, escursionismo@coopmadreselva.it). Consigliate scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

La fiera è organizzata dalla associazione Simurgh con il patrocinio del Comune di Grizzana Morandi e dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese; è inserita nel più ampio contesto del festival del turismo responsabile “Itaca migranti e viaggiatori”, parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Destinazione Turistica.

Per un fiera legata al turismo sostenibile non poteva mancare la possibilità di partecipare con i mezzi pubblici. Grazie infatti al servizio Colbus è prevista una navetta dalla stazione ferroviaria di Vergato al centro di Grizzana: partenze da Vergato alle 10 e alle 13, ritorno alle 17 e alle 20.