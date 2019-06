Tradizionale festa delle scuole stamattina a Bibbiano

Sabato 1 giugno a Bibbiano in Piazza Libero Grassi si è svolta, finalmente all’insegna del sole, la tradizionale iniziativa “Scuole in Piazza” , la festa di tutte le Scuole del paese che ha visto come protagonisti tantissimi bambini e ragazzi, accompagnati dai loro genitori e nonni, che hanno partecipato ai laboratori creativi e ai giochi sportivi proposti dai loro insegnanti.

Anche quest’anno l’iniziativa, che abbiamo promosso in collaborazione con tutte le scuole del Comune, i genitori, la Polizia Municipale e il Ceas rete reggiana-sede operativa di Bibbiano, si è arricchita dello spazio “Ecofesta” che ha visto protagonisti i ragazzi delle classi seconde della Scuola Secondaria “Dante Alighieri” con la presentazione di proposte da loro elaborate per l’individuazione di simboli tematici e testi per la segnaletica di percorsi ad anello che incentivano il movimento all’aria aperta, nell’ambito del progetto “Insieme per Guadagnare Salute”. A seguire gli operatori del CEAS Rete Reggiana sede operativa del Comune di Bibbiano hanno presentato i risultati ottenuti con il progetto di educazione all’economia circolare “Le tue scarpe al centro”, che lo scorso anno in occasione della stessa festa ha previsto la raccolta di scarpe usate con suola in gomma, la quale è stata riciclata per produrre una pavimentazione antitrauma adatta alle aree giochi dei bambini. Il Progetto è stato promosso da Arpae Emilia-Romagna ed attuato dai Centri di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia Romagna nel 2018, con a capofila il CEAS “La Raganella” di Mirandola MO. La generosa collaborazione dei cittadini di Bibbiano ha contribuito con oltre 200 paia di scarpe al risultato complessivo di tutti i comuni del CEAS Rete Reggiana che ne hanno raccolte oltre 1000 paia.

Anche quest’anno la Scuola Secondaria “Dante Alighieri” per ricordare l’ amatissimo Prof. Domenico Fontanesi ha allestito in sua memoria la seconda “ festa delle scienze”, una serie di interessanti laboratori scientifici aperti a tutti grandi e piccoli e i tornei sportivi di calcio, pallavolo e basket, organizzati con la collaborazione delle società sportive Boca Barco, Polisportiva Bibbianese e ASD Bibbiano-San Polo, alla fine dei quali sono state premiate le squadre “più numerose” e “più simpatiche” con i golosi premi messi gentilmente a disposizione dalla gelateria “La Perla” e dalla pizzeria “Al toc ed pizza”.

Alla fine tutti, piccoli e grandi, hanno potuto gustare le specialità offerte, nei punti ristoro, dai genitori delle scuole, e per ridurre il più possibile l’utilizzo della plastica usa e getta durante la manifestazione, è stato allestito un tavolo gestito dagli operatori e dagli ospiti del Centro Diurno Comunale dove è stata distribuita acqua del rubinetto in apposite caraffe. Per tutti i partecipanti sono stati messi a disposizione bicchieri biodegradabili, offerti da Coop Alleanza 3.0.

Grande lavoro, impegno, gioco di squadra da parte di tutti per organizzare una mattinata piacevole e divertente, che è stata soprattutto un’occasione per ritrovarsi, condividere momenti di qualità insieme e salutarsi prima dell’attesissima estate.

Come sempre continuiamo a mettere al centro del nostro operato le scuole e l’istruzione come risorse fondamentali per la comunità intera, consolidando così l’alleanza educativa tra tutti i soggetti.

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato ad organizzare questa bella mattinata e vi diamo appuntamento al prossimo anno.

(Paola Tognoni, Assessore all’Istruzione – Loretta Belelli, Assessore all’Ambiente)