“Insieme, live a Sassuolo 2019” con i Lasciacheiosia Nek Tribute Band l’8 giugno

Dopo l’esperienza della prima edizione del settembre 2018, i «Lasciacheiosia Nek Tribute Band» tornano per proporre il loro personale tributo a Nek nella sua città natale: appuntamento sabato 8 giugno al Broletto di piazza Garibaldi, con una serata di musica dedicata interamente a tutti i più grandi successi di Nek dal titolo «Insieme, live a Sassuolo 2019».

La band porta con sé un repertorio che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera: da «Laura non c’è» a «Lascia che io sia» (da cui la band ha preso in prestito il nome), da «Fatti avanti amore» del Sanremo 2015 a «Unici», da «In Te» del 1993 fino agli ultimi successi di Sanremo 2019 e del nuovo album presentato lo scorso 10 maggio.

Le novità: parte della serata sarà trasmessa in diretta web nel formato «liveOnline» – il format che la band ha ideato per condividere con più persone possibili il proprio progetto e per interagire in tempo reale con gli utenti connessi che possono richiedere canzoni e commentare – che permetterà di includere, in una specialissima «Sassuolo Edition», anche chi, fisicamente, non potrà essere presente. Nel «pacchetto web» è inclusa la possibilità di inviare alla band una propria e personale dedica a Nek che sarà letta e/o trasmessa in diretta durante la serata dell’8 giugno. Tutte le dediche ricevute saranno inviate a Nek.

«Per noi è una bella occasione – spiegano Manuel Comotti (Voce), Francesco Vassalli (Basso), Alain Brambilla (Batteria) e Francesco Bono (Chitarra) – per condividere la musica di Nek con chi desidera condividerla con noi tant’è che l’evento l’abbiamo voluto intitolare “Insieme, live a Sassuolo” perché è solo se siamo “insieme” agli amici che funziona!. A Sassuolo ci veniamo con le pattine e in punta di piedi: l’ultima cosa che vogliamo è disturbare: ci è capitata l’occasione e abbiamo detto di si, ma nel pieno rispetto di Nek, dei suoi concittadini e della sua città! Non contiamo di averlo con noi, la sua presenza non

è prevista».

«Nel nostro percorso musicale – continuano – le canzoni di Nek ci hanno sempre accompagnati singolarmente e poi, da quando a Manuel e Francesco è venuta l’idea di “mettere su” un tributo, sono diventate l’occasione per diventare amici, condividere la fatica e la gioia della sala prove e il divertimento dei live. Si, perché l’importante è quello: di Nek ce n’è già uno! Noi siamo felici se le persone che ci vengono ad ascoltare, si divertono con noi, cantano con noi e da sconosciuti diventano “amici” con i quali

stringere legami sinceri e duraturi».

LA BAND – Lasciacheiosia Nek Tribute Band:

Il tributo muove i primi passi nel 2014 con qualche live nella provincia di Brescia, terra d’origine della band.

Nel 2015, dopo l’ingresso del nuovo bassista, il gruppo inizia a salire su più palchi in tutto il nord Italia: Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Firenze, Verbania, Venezia, Sassuolo.

Dopo l’esperienza del 2017 a Verona con #aspettandolarena, una serata dedicata a tutti i fan in attesa del concerto di #nekinarena e il primo #insiemeliveasassuolo del 2018, la band torna a presentarsi alla comunità Sassolese con una serata insieme agli amici per vivere la musica di Nek con un live a…casa sua.