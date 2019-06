Reggio Emilia, 2 Giugno: il discorso della vicepresidente Malavasi

Anche la Provincia di Reggio Emilia ha partecipato questa mattina in piazza della

Vittoria alle celebrazioni della Festa della Repubblica. Il saluto del presidente Giorgio

Zanni è stato portato dalla vicepresidente della Provincia Ilenia Malavasi, che “con

emozione e con orgoglio di donna e di sindaco” ha festeggiato “una data che

rappresenta a tutti gli effetti il compleanno della nostra democrazia”.

Dopo aver ricordato “quanto cammino sia stato fatto in questi 73 anni per garantire agli

italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti e qualità di vita”, la

vicepresidente Malavasi ha esortato a “essere fieri di questa storia, senza voler

trascurare i tanti problemi e le tante difficoltà dell’oggi, dalla disoccupazione giovanile

alle difficoltà di tante famiglie nell’arrivare alla fine del mese, alle solitudini, ai tanti

bisogni, sempre crescenti, che i cittadini ci raccontano, ai pregiudizi e ai fatti di

razzismo”.

“Dobbiamo valorizzare quell’esperienza e la scelta compiuta 73 anni fa, che ha fatto

dell’Italia una protagonista dell’Europa unita – ha aggiunto – Festeggiare oggi questa

importante ricorrenza significa rafforzare le basi e le motivazioni del nostro agire

individuale e collettivo, significa guardare al futuro, perché spetta a tutti noi mettere a

frutto energie e talenti per superare paure, incertezze e difficoltà”.

La vicepresidente della Provincia, ha infine invitato a tenere sempre ben presente “la

nostra Costituzione, che rappresenta un programma, un ideale, un impegno di lavoro

che richiede la nostra attenzione quotidiana” e a “ritrovare la strada, nell’intreccio di

paure che paralizza il Paese, per affrontare nuove sfide, combattendo indifferenza e

intolleranza, guardando al futuro con ottimismo e speranza”.

“E’ bene che le nuove generazioni conoscano questa storia, la nostra storia – ha concluso

Ilenia Malavasi – perché da questa conoscenza si trae motivo di consapevolezza e

fiducia: la consapevolezza che oggi viviamo in una Repubblica libera e democratica, e

questo è il bene più prezioso che abbiamo”.