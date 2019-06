Al nido di sera a Formigine: mamma e papà possono uscire

È in programma venerdì 7 giugno il secondo appuntamento con “Stasera… Si esce”, l’iniziativa in programma ai nidi Barbolini di Formigine e Momo di Casinalbo, e rivolto ai bambini frequentanti i nidi d’infanzia comunali e alle loro famiglie. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nell’ambito di quelli, anche a livello distrettuale, a sostegno della genitorialità, prevede l’apertura dei due nidi il venerdì sera, per consentire ai genitori di ritagliarsi qualche ora di relax, mentre i bambini sperimentano modalità di fruizione del servizio più flessibili e innovative, ovviamente insieme al personale educatore.

Le serate prevedono l’accoglienza a cura delle educatrici dalle 18.30 alle 19.15, quindi la cena insieme tra educatori e bambini, per poi proseguire con giochi fino alle 21.30, orario del ritorno a casa. L’iniziativa è gratuita, a iscrizione e coinvolge un massimo di venti bambini per nido, tra quelli frequentanti Momo 1 e Momo 2 (per la serata al Momo) e Barbolini, Alice, Mago di Oz e Don Zeno per quella al nido Barbolini.