Castelfranco Emilia: da domani la rassegna di eventi estivi al parco di Cà Ranuzza

La rassegna Cà Ranuzza Summer 2019 è l’esito di una oramai storica coprogettazione che prevede il coinvolgimento di numerose realtà associative del territorio, dal volontariato alla cooperazione sociale. Quest’anno hanno collaborato Officine Musicali, associazione Slide Down Week, Presidio Libera Mancini-Vassallo, associazione Ca’ Ranuzza, associazione Onlus Bugs Bunny, Compagnia Teatrale Bassocomodo, associazione I.A.N., Coop. Soc. Caleidos, Coop. Soc. Il Mantello, associazione Danzaland, Arci Solidarietà, Fridays For Future, associazione G.A.S., Unique Team e associazione italiana Ju Jitsu Go Ju.

Le linee che hanno caratterizzato la programmazione vanno dalle politiche giovanili al coinvolgimento delle famiglie, attraverso la messa in campo di un’offerta culturale variegata con una serie di appuntamenti estivi che vanno dalle proposte culturali, educative e sportive a quelle ricreative.

La stagione estiva si aprirà domani, martedì 4 giugno, con le prime feste dedicate ai progetti educativi e laboratoriali di Officina Polo Culturale e proseguirà immediatamente con il Finger Food Festival, organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune di Castelfranco Emilia: da venerdì 7 a domenica 9 giugno cibo di strada, birre artigianali e musica live, in collaborazione con Estragon Bologna, Officina, Officine Musicali e Sala Prove Kubo. In contemporanea, inizieranno anche le attività di Slide Down Week, la settimana dedicata ai tornei di calcetto saponato, splash volley e street basket.

A seguire, il 20 e 21 giugno, vi saranno due pomeriggi dedicati al Ju Jitsu con dimostrazioni pratiche all’aperto. Il 22 giugno, l’Associazione Libera esporrà le opere di Oltre la Strada, una mostra interattiva con aperitivo serale, dedicata al tema della tratta. L’educativa di strada e il gruppo adolescenti e giovani di Officina organizzeranno varie attività quali mostre fotografiche, giocoleria all’aperto, cinema all’aperto e diversi momenti di festa.

Il 29 giugno, La Favolosa Ca’ Ranuzza dei bambini presenterà un pomeriggio e una serata particolarmente ricca e variegata: letture, assaggi dal mondo, spettacolo di danza sportiva e teatro dei burattini gli eventi principali.

Un’ulteriore novità è rappresentata dal gruppo Fridays For Future che dedicherà la giornata dell’11 luglio ai temi della sostenibilità e dell’ambiente per poi passare a una serata di folklore afrocubano con sfilata di moda organizzata per il 12 luglio a cura di Coop Sociale Caleidos. Tutto il mese di luglio sarà arricchito da serate musicali e balli di gruppo organizzati dall’associazione Ca’ Ranuzza.