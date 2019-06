Chiude per alcuni giorni la Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti, poi partirà l’orario estivo

La prossima settimana, a partire da lunedì 10 giugno, la Biblioteca comunale “Crovi” di Castelnovo Monti osserverà le consuete giornate di chiusura (fino a sabato 15 giugno), prima di passare all’attivazione dell’orario estivo. Resterà invece aperta la Sala Studio al piano terra. L’orario estivo, sia della Biblioteca al primo piano non appena riaprirà al pubblico, lunedì 17 giugno, che della Sala Studio, vede un ulteriore ampliamento dei servizi.

La biblioteca fino al prossimo 15 settembre sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12. 30, e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. La Sala Studio invece rimarrà aperta tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, dalle 8.30 alle 20 con orario continuato: questa apertura ulteriormente estesa rispetto al passato è resa possibile grazie alla collaborazione dell’associazione “Teatro aperto”, che se ne farà carico nei momenti in cui non è prevista copertura da personale comunale o di Auser: nei giorni feriali dalle 12.30 alle 14 e dalle 19 alle 20; completamente in quelli festivi.

Spiega Giulia Bedini, in rappresentanza dei tanti ragazzi che frequentano abitualmente la Sala Studio: “Oltre a fornire uno spazio adeguato ai numerosi studenti dell’Appennino impegnati con la preparazione di esami e test d’accesso all’Università, l’apertura estiva con orario continuato consentirà sia ai lettori abituali sia ai turisti in visita a Castelnovo e dintorni di consultare quotidiani e riviste e di accedere al Wi-Fi, sempre e gratuitamente. L’estensione del servizio nasce da una collaborazione del Comune con “Teatro aperto” e rappresenta la volontà di dare priorità a luoghi di studio, cultura e aggregazione frequentati soprattutto dai giovani, non soltanto del capoluogo, ma di tutto il crinale. La sala studio accoglie quotidianamente studenti, soprattutto delle scuole superiori e universitari, di Castelnovo e comuni limitrofi, mentre d’estate attira anche ragazzi e adulti che si trovano in Appennino in villeggiatura. Negli ultimi due anni, la sala studio si è gradualmente affermata come un importante luogo di aggregazione per la montagna, soprattutto tra i ragazzi. Sono, infatti, gli studenti stessi, frequentatori abituali della sala studio, ad aver avviato il progetto di autogestione su base volontaria dell’aula a partire dal 2017. Sempre sostenuti dall’Ufficio cultura, politiche giovanili e relazioni internazionali del Comune e dall’Associazione “Teatro Aperto”, i ragazzi hanno cominciato a gestire lo spazio in piena autonomia durante la pausa pranzo e nelle ore serali. Ma quest’anno hanno deciso di fare un passo in più, proponendosi di investire il proprio tempo anche alla domenica. Si tratta, quindi, di un progetto che, nato dalla sinergia positiva tra Amministrazione, realtà associative e società civile, mostra una montagna che punta a rimanere giovane, aperta e attiva”.

Per informazioni tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it, pagina facebook @bibliotecacrovi.