Furto all’interno di un ristorante di Rubiera

Furto all’interno di un ristorante in via Ponte a Rubiera. Ignoti ladri, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nell’esercizio asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, il registratore della cassa contenente il fondo cassa, un computer e altri beni in fase di inventario. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Rubiera hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.