Maranello Rock e Street Art, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni a Maranello Rock, la tradizionale rassegna di musica dal vivo dedicata alle giovani band in programma tra giugno e luglio al Centro Giovani. Maranello Rock è aperto alle band libere da contratti artistici e discografici. I componenti delle band devono avere un’età non inferiore a 14 anni, ogni gruppo dovrà esibirsi per circa 45 minuti, l’iscrizione è gratuita e per farlo è necessario compilare e firmare l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune, a cui allegare una foto in formato digitale del gruppo e una breve presentazione. Alla domanda di iscrizione è necessario allegare i testi dei brani con cui la band si esibirà. La domanda deve pervenire entro sabato 8 giugno.

A ciascun gruppo verrà donato uno slot per l’uso gratuito della sala prove del Comune, da utilizzare a partire dalla metà di settembre. Oltre alla rassegna musicale, quest’anno Maranello Rock si presenta con un format nuovo e arricchito, che prevede il contemporaneo avvio di uno scouting speciale, diretto a selezionare i cinque migliori creativi che possano contribuire a rendere la città più vivibile, a valorizzarla dal punto di vista artistico, proponendo la realizzazione di murales o installazioni da condividere e che tutti possono vedere in piena libertà.

Per partecipare al contest basta mandare la propria idea con un’immagine originale entro il 14 giugno all’indirizzo e-mail cultura@comune.maranello.mo.it – insieme a nome e cognome – data di nascita – contatti (email e telefono) – ed eventualmente pubblicarla sul proprio profilo Instagram con l’hashtag #versoMaranelloRockeoltre.

I dieci progetti che otterranno più voti dal pubblico presente nelle serate della rassegna musicale, saranno poi selezionati da una commissione tecnica che individuerà i cinque migliori creativi che passeranno poi all’azione: dalla proposta sul foglio di carta alla realizzazione nei luoghi della Città. I cinque migliori progetti di Street Art saranno realizzati a cura degli autori che provvederanno personalmente alla fornitura del materiale necessario. Il Comune di Maranello oltre a mettere a disposizione i luoghi per la realizzazione delle opere e a dare adeguata pubblicità e visibilità ai cinque progetti selezionati, comparteciperà alla loro realizzazione attraverso un contributo totale di 1.500 euro.