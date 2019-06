Al via il restauro della facciata del Palazzo di Curia di Reggio Emilia

Al via il restauro della facciata del Palazzo di Curia di Reggio...

Sono iniziati questa mattina i lavori di restauro della facciata nord del Palazzo di Curia, in via Vittorio Veneto a Reggio Emilia. L’operazione, fortemente voluta dal Vescovo, è stata resa possibile grazie al Bando del Comune per l’assegnazione di contributi finalizzati ad interventi di manutenzione e restauro di facciate di edifici del centro storico.

Quello avviato in data odierna è il primo lotto d’intervento, che vedrà interessata la facciata dell’ingresso di Curia; per lotti successivi sarà attuato il rifacimento di tutte le facciate.

La Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla investirà circa 100mila euro intervenendo anche sulle finestre al fine di migliorare l’isolamento termico e conseguentemente ridurre il dispendio di energia.

Il lavoro sarà eseguito dalle imprese Zuliani s.r.l. (opere edili e di restauro) e Olivi Ildebrando s.r.l. (opere di falegnameria e serramentistica). Il progettista è l’architetto Marco Valli.

L’inaugurazione della nuova facciata è in programma per l’8 settembre.