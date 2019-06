Casa Corsini ha ospitato la presentazione di un kit di telefonia open source realizzato da un maker di Monaco

Il FabLab di Casa Corsini, del Comune di Fiorano Modenese, continua a sviluppare progetti e relazioni con altre strutture dedicate all’innovazione. La realizzazione di un Braccio Robotico per un progetto artistico proposto a Matera Capitale europea della cultura 2019 ha portato in dote una collaborazione con il FabLab Syskrack di Grassano per quanto riguarda la manutenzione del robot fioranese durate il periodo della performance a Matera. Nei primi due anni di attività il Syskrack Lab, riconosciuto come primo FabLab in Basilicata e tra i 10 più significativi in Italia secondo Wired, ha concentrato le energie sulle tecnologie open source, nello specifico legate alla digital fabrication, collaborando con diverse realtà sperimentali su tutto il territorio nazionale e diventando uno dei punti di riferimento della stampa 3D nel sud Italia.

Ma la struttura fioranese sta crescendo anche in collaborazioni e incontri su altri versanti. In questi giorni un maker del FabLab di Monaco di Baviera, Felix Tymcik, è venuto a Spezzano per presentare un proprio progetto sulla telefonia e per strutturare legami collaborativi. Il progetto è relativo alla telefonia su banda internet indipendente da gestori terzi basata su Raspberry attraverso un apparecchio all’insegna dell’open source. Il progetto fa della riservatezza delle comunicazioni il proprio punto di forza ed è già in via di sperimentazione nei FabLab di Mantova e Vienna, dove viene vissuto anche come stimolo alle strutture ad essere sempre più parti attive del network europeo dei FabLab.

Il FabLab del Comune di Fiorano Modenese – recentemente affiancato da un FabLab Junior dedicato ai bambini e ragazzi – è attivo da alcuni anni presso Casa Corsini ed è dotato della strumentazione classica dei laboratori di questo tipo, a partire dalle stampanti 3D e dalla laser cutter. Ogni mercoledì sera la struttura è aperta gratuitamente a tutti per recepire progetti, sviluppare nuove idee o semplicemente per accogliere chi intende utilizzare o imparare ad usare i macchinari.