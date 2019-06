Lista civica Sassuolo Futura: “Ci siamo e andiamo avanti con convinzione”

Dando seguito a una volontà già espressa in campagna elettorale, Sassuolo Futura conferma l’intenzione di continuare e consolidare il proprio percorso all’interno della scena politica sassolese.

E’ quanto emerso dalla prima riunione post-voto della lista, riunione durante la quale gli ormai ex-candidati hanno espresso la volontà di porsi come alternativa civica, sia per il fatto di essere, a oggi, la terza forza politica della città, sia per fornire il giusto supporto a Tommaso Barbieri, consigliere comunale eletto proprio tra le fila di Sassuolo Futura.

“Il mio obiettivo come consigliere è quello di dare voce al gruppo che si è creato. – dice Barbieri – Siamo nati come gruppo e questo vogliamo rimanere, perché è l’unico modo, per noi, di fare opposizione e contemporaneamente crescere sul territorio”.

“L’attività di Sassuolo Futura sarà concreta, di relazione ed ascolto. Non mancheranno i momenti di formazione politica, con il chiaro intento di presentare candidati sempre più consapevoli e preparati”, spiega una nota. “Per seguire le attività di Sassuolo Futura sono disponibili un sito www.sassuolofutura.it, una pagina Facebook ed un profilo Instagram @sassuolofutura”