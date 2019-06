Ieri sera poco dopo le 20 i vigili del Fuoco sono intervenuti in località San Matteo, in un’area adiacente alla strada Canaletto, in prossimità ponte ferroviario AV, per l’incendio di una roulotte. All’arrivo dei Vigili del Fuoco il veicolo era già completamente distrutto. Non sono stati coinvolti i mezzi di un vicino campo nomadi. Non si registrano feriti. Le cause che hanno innescato il rogo sono da accertare. Sul posto anche la Volante della Polizia di Stato.