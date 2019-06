Tenta di riscuotere vincita con tagliando rubato, 24enne reggiano nei guai

Ha piazzato una giocata multipla riuscendo a vincere 700 euro. Si è trovato però nella condizione di non poter riscuotere la vincita avendogli ignoti ladri rubato la ricevuta vincente che aveva lasciato all’interno dell’abitacolo della sua auto. Se la dea bendata gli ha permesso quindi di piazzare la scommessa vincente, i carabinieri della stazione di Rubiera gli hanno consentito di incassare la vincita. La ricevuta, infatti, è stata trovata dai militari nelle mani di un 24enne di Reggio Emilia. Con l’accusa di ricettazione i carabinieri rubieresi hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica il 24enne.

Il derubato, un 63enne di Rubiera, non aveva avuto il tempo di gioire per la vincita: ignoti ladri, infatti, introdottisi all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, gli avevano sottratto il tagliando vincente. Al malcapitato non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri di Rubiera per denunciare il furto. La svolta quando il titolare di un centro scommesse segnalava ai carabinieri la presenza, all’interno dei locali della sua attività, di un uomo che aveva il tagliando in questione. I militari hanno subito raggiunto il centro scommesse sorprendendo il 24enne che con la ricevuta rubata si apprestava a riscuotere la vincita. Così, mentre il 24 enne usciva dalla caserma con a carico una denuncia per ricettazione, il 63enne ne usciva con il tagliando che lo legittimava a riscuotere la vincita.