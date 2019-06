Un’estate a Fiorano: le opportunità per i bambini e i ragazzi

La Ludoteca Comunale Il Barone Rosso di Fiorano Modenese, fino a venerdì 12 luglio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16 alle ore 19, si trasferisce nel parco XXV Aprile, in via Santa Caterina, per giochi e laboratori, insieme agli animatori Silvia, Simonetta, Rosa e Cristopher. La partecipazione è gratuita.

Ma la ludoteca resta aperta anche nella sede del Bla fino a giovedì 11 luglio: il martedì e giovedì dalle ore 16 alle 19, il sabato (fino al 29 giugno) dalle 9 alle 13.

La chiusura delle attività per la pausa estiva, sarà venerdì 12 luglio, al parco, con una grande festa.

Torna anche la tradizionale rassegna ‘Evviva la piazza’, organizzata dall’Amministrazione Comunale e da Tir Danza. Giovedì 20 giugno in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, alle ore 21, la compagnia di burattini La Fiaberie (Associazione Culturale Macchia Solare) presenta ‘Il mostro mangiacolori’, che narra l’avventura del bimbo Ciccicocò, insieme ad un gatto magico (età consigliata 2-8 anni).

Giovedì 27 giugno, ore 21, sempre in Piazza a Spezzano, la compagnia Sassolini Tracce di Fiaba presenta ‘Biancaneve in scatola’ di e con Cristina Carbone e M. Elisa De Benedetti, musiche di scena composte da Tommy Togni. E’ uno spettacolo di narrazione e immaginifico in cui il desiderio di sognare ad occhi aperti diventa occasione per raccontarsi e scoprirsi attraverso una fiaba (età consigliata 4-10 anni).

Giovedì 4 luglio la serata è in Piazza Ciro Menotti, con ‘Una valigia piena di libri ed altre cose ancora’, spettacolo di narrazione e animazione teatrale, uso evocativo di oggetti e costumi, con alle parole Lorena Iori, alla tromba e alla chitarra Maurizio Cassinadri (età consigliata 4-10 anni).

‘Pippo il merlo pazzo’ conclude la rassegna giovedì 11 luglio, in Piazza Ciro Menotti. E’ uno spettacolo di fafvola cantata e kermesse di pupazzi e personaggi con burattinaio a vista presentato da Puppet House, Carigari Stik e Stuk, a cura di Simona Gollini, costruzione e animazione pupazzi e Tommy Togni, ideatore storia, chitarra e voce (consigliato per tutte le età)

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto (Casa Corsini e Biblioteca Bla).