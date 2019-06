Canossa, tempi rapidi per il ripristino della Sp 54

Sarà sistemata in tempi rapidi la Sp 54 Ciano-Vercello-Stella, chiusa al transito da una settimana nei pressi del centro abitato di Ceredolo dei Coppi, a Canossa, in seguito a una frana attivatasi durante l’ondata di maltempo di fine maggio. La Provincia di Reggio Emilia ha infatti deciso di anticipare le risorse necessarie, circa 90.000 euro, nell’attesa di un auspicato finanziamento da parte dell’Agenzia regionale di Protezione civile. “In questo modo potremo procedere subito con la progettazione, tenendo nel frattempo monitorato l’assestamento del movimento franoso, ancora in evoluzione visto che il terreno era impregnato di acqua – spiegano il presidente ed il consigliere delegato alle Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni ed Andrea Carletti – Per poter intervenire è infatti indispensabile che la frana si stabilizzi: se ciò avverrà in tempi brevi, i lavori di ripristino potranno partire già entro la fine di giugno”.

“Sull’importante dissesto che ha interessato la SP54 ci siamo attivati immediatamente verificando subito le condizioni in raccordo ed in costante aggiornamento con il sindaco Bolondi e gli apparati tecnici di Provincia e Comune, chiudendo il transito e deviando il traffico – aggiungono Zanni e Carletti – Come da prassi corretta chiederemo alla Regione Emilia-Romagna un apposito finanziamento di intervento urgente in coordinamento con la Protezione Civile, ma considerando che si tratta di importante arteria di collegamento a forte valenza turistica, abbiamo deciso di intervenire anticipando direttamente come Provincia tutte le risorse necessarie alla sistemazione e messa in sicurezza della strada”.

La somma – pari a 90.000 euro – stimata dalla Provincia per il ripristino della Sp 54 è già stata rendicontata all’Agenzia di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della ricognizione in corso al fine di provvedere a richiedere al Governo nazionale finanziamenti specifici legati agli ultimi eventi meteo avversi.

Si ricorda che, a seguito della chiusura della Sp 54 a Ceredolo dei Coppi, la viabilità alternativa è la seguente: per i veicoli provenienti da Casina e diretti a Ciano d’Enza e Canossa sulla strada comunale per Barazzone fino a Trinità, quindi sulla Sp 79 “Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo” direzione Canossa fino alla Sp 513R per Canossa; per i veicoli provenienti da Ciano d’Enza e diretti a Casina sulla Sp 513R con direzione Vetto fino all’incrocio con la Sp 79 “Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo” con direzione Trinità quindi sulla strada comunale per Barazzone e sulla Sp 54 per Casina; per i veicoli provenienti da Canossa e diretti a Casina sulla Sp 54 fino a Ciano d’Enza, quindi sulla Sp 513R con direzione Vetto fino all’incrocio con la Sp 79 “Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo” con direzione Trinità, quindi sulla strada comunale per Barazzone ed infine di nuovo sulla Sp 54 per Casina.