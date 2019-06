Correggio: la vita straordinaria di Margherita Hack va in scena a gARTen

Domani giovedì 6 giugno (ore 21) è in programma “Margherita tra le stelle”, spettacolo scritto e interpretato da Claudia Bulgarelli, con l’accompagnamento musicale di Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti. La serata inaugura NarrARTE, ciclo di incontri e narrazioni proposto dall’associazione Idee di gomma all’interno della rassegna di arti a cielo aperto nel giardino di Villa Rovere a Correggio. Apertura cancelli ore 20, ingresso 5 euro con tessera Arci.

Margherita tra le stelle è il racconto in prima persona della vita di una dei più grandi astrofisici e divulgatori scientifici di sempre, dall’infanzia – la Hack era figlia unica di un contabile e di un’artista – fino agli anni da direttrice dell’osservatorio astronomico di Trieste. La storia, libero adattamento di Claudia Bulgarelli del libro per ragazzi Margherita Hack, esploratrice delle stelle di Sarah Rossi, è suddivisa in tappe, scandite da interventi musicali e sottofondi sonori, filmati dell’epoca e realizzazioni video originali.

«Non si può nemmeno immaginare quanto sia divertente capire come funziona una stella – si legge nelle note dello spettacolo, che riprendono le parole di Margherita Hack – E il bello è che tutte queste cose si possono studiare anche senza lasciarsi divorare dalle solite eterne domande intrise di presunzione: “Chi siamo noi? Da dove veniamo? Qual è il senso della nostra vita?”. È così bello fissare il cielo senza porsi queste domande, e accorgersi di come non sia altro che un vero e proprio laboratorio di fisica che si srotola nelle nostre teste».

gARTen questa settimana prosegue domenica 9 giugno (ore 20) con il primo dei concerti di PicnicSound: il live di Asso Stefana, polistrumentista, compositore e produttore, chitarrista di PJ Harvey e di Vinicio Capossela.

gARTen

Con un mese di arte ed eventi nel parco di Villa Rovere, gARTen si conferma per il sesto anno la rassegna più fresca dell’estate correggese. Scultura, cinema, spettacoli, narrazioni e musica dal vivo, tutto rigorosamente en plein air, sono gli ingredienti del format ideato da Idee di gomma, associazione affiliata ad Arci, con il patrocinio del Comune di Correggio e della Regione Emilia Romagna, che quest’anno conta 18 opere di 16 artisti e 15 appuntamenti tra concerti, proiezioni e incontri letterari.

Tante le “perle” nel cartellone di quest’anno di gARTen, da Anatomia fantastica, performance inedita dedicata ad Alejandro Jodorowsky della Rappresentante di Lista, uno dei fenomeni rivelazione della musica italiana degli ultimi tempi (in collaborazione con Indie Pride e We Reading), alla presentazione dell’esordio letterario della cantautrice Maria Antonietta, Sette ragazze imperdonabili, in una performance che travalica la semplice lettura e si fonde con la musica (in occasione di Aspettando la rugiada, la tradizionale tortellata di San Giovanni del 23 giugno). Altri ospiti dei giovedì di NarrArte saranno Fabio Canino, che il 13 giugno presenterà il suo ultimo romanzo Le parole che mancano al cuore, e il regista Graziano Diana che il 21 racconterà il docufilm Pertini il combattente, realizzato insieme a Giancarlo De Cataldo.

I live domenicali targati PicNic Sound avranno come protagonisti alcuni dei migliori rappresentanti della musica indie nazionale. Il 16 giugno si esibirà Cecilia, arpista e cantautrice torinese che ha incantato Sanremo accompagnando Max Gazzè. Domenica 30 arriverà a Correggio la cantautrice e attrice Margherita Vicario, volto televisivo molto noto, che negli ultimi anni si è affacciata alla dimensione cantautorale con risultati eccellenti. La rassegna è inserita nel circuito KeepOn Experience, rete internazionale a sostegno della musica dal vivo, nata per valorizzare le identità e le economie prodotte dalle manifestazioni sul territorio. Si riconfermano le media partnership con Tipo Magazine, bibbia emiliana degli eventi culturali, e con la radio libera Posto Zero.

Gli ospiti del cinema all’aperto Kino in gARTen, in programma ogni mercoledì, saranno Nicolas Vaporidis (12 giugno), protagonista di Anche senza di te, film di Francesco Bonelli, il regista Paolo Bianchini, la produttrice Paola Rota e l’attore Francesco Salvi, protagonista di Il sole dentro (in programma il 19 giugno), e Fabrizio Maria Cortese (26 giugno), regista di Ho amici in paradiso, alla sua prima regia cinematografica. I protagonisti di Kino in gARTen dialogheranno con Silla Simonini.

Tra gli scultori protagonisti della rassegna, le cui maestose installazioni faranno da cornice agli eventi in cartellone, Matteo Lucca e Sonia Agosti, che con l’opera A monsoon day in Thailand costruiranno una casa-capanna abitata da un uomo di pane, Matteo Manfrini, la cui ricerca esplora il rapporto tra uomo e materia, Monica Pennazzi, che con l’installazione Apeiron Link confluisce nella matematica dell’arte, e il reggiano d’adozione Graziano Pompili, che presenta due opere della serie Domotica e Terramare. Il giardino di gARTen inoltre ospiterà le sculture degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Bologna, Urbino, Brera e, prestigiose new entry dell’edizione 2019, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano che hanno realizzato una performance in due atti per la due giorni inaugurale.

A Villa Rovere ci sarà anche Leggimi: per tutto il mese di gARTen una panchina del parco sarà dedicata alla lettura. Due cassette piene di suggestioni narrative e letterarie e una serie di matite e pastelli colorati saranno a disposizione per gli ospiti di gARTen, che potranno leggere, scrivere e disegnare. Da quest’anno Correggio è “città che legge”, grazie alla sottoscrizione del “Patto per la lettura”, un progetto che coinvolge 50 soggetti, pubblici e privati tra biblioteche, scuole, associazioni di volontariato e di categoria, commercianti e pubblici esercenti, tutti impegnati nel diffondere e stimolare il piacere e la passione per la lettura.

Quest’anno gARTen farà anche una sortita a Reggio Emilia: Idee di gomma ha accolto l’invito del ristorante Interno TRE di via Blasmatorti a portare un pezzetto di rassegna tra i suoi tavoli e i buonissimi piatti. Nasce così gARTen OFF con l’esposizioneTracce raccontano storie di Daniela Barzaghi, in mostra dal 22 maggio al 30 giugno negli orari di apertura del ristorante.

I cancelli di gARTen si aprono dalle 19:30 fino a mezzanotte in concomitanza con gli eventi di cinema, narrazione e musica. È inoltre visitabile nei giorni liberi da eventi su prenotazione telefonica o via mail (342 5938990 – info.ideedigomma@gmail.com) dalle 19 alle 23. L’ingresso agli eventi è riservato ai soci ARCI.

gARTen si svolge a Villa Rovere, edificio tardo-ottocentesco di proprietà privata e soggetto al vincolo della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, in un giardino caratterizzato da una passeggiata che si sviluppa tutt’intorno alla caratteristica ghiacciaia situata al centro del parco. Durante gli eventi è allestito un bar per aperitivi e drink in giardino gestito da La Galera di Correggio.