“Di parco…in parco”, programma di iniziative per bambini e ragazzi per tutta l’Estate 2019

“Di parco…in parco”, programma di iniziative per bambini e ragazzi per tutta...

“Di parco…in parco”: il programma d’iniziative ed attività gratuite per bambini e ragazzi organizzato da La Comune del Parco di Braida in collaborazione con l’Amministrazione Comunale in quattro parchi cittadini nell’ambito di #sassuolocittattiva, torna a partire da lunedì 10 giugno a tenere compagnia ai ragazzi nel corso dell’Estate 2019.

Da lunedì 10 giugno e fino al 1 Agosto e poi ancora dal 2 al 12 settembre, infatti, saranno tantissime le iniziative gratuite riservate ai più giovani al parco Amico, al parco Collegio Vecchio, al parco Arcobaleno ed al parco Le Querce.

Gli appuntamenti saranno tutti dalle ore 20,30 alle ore 22,30: il martedì ed il mercoledì al parco Amico in via Divisione Acqui; il mercoledì e il giovedì al parco Collegio Vecchio in via Collegio Vecchio; il martedì al parco Arcobaleno in via Guicciardini e il lunedì al parco Le Querce in via San Pietro.

Il 12 settembre, infine, festa finale di chiusura al parco Amico.