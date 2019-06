Estremamente positivo il bilancio della V° edizione di festivaLOVE 2019. Innamorati a Scandiano

Si è conclusa domenica sera 2 giugno con uno strepitoso concerto di Stefano Bollani la quinta edizione di festivaLOVE 2019. Innamorati a Scandiano che quest’anno è stata davvero fortunata per svariate ragioni: prima fra tutte tre interi giorni di tempo bellissimo e soleggiato dopo oltre un mese di pioggia e maltempo, una numerosissima partecipazione di pubblico giunto anche da lontano e un palinsesto che di anno in anno cresce sempre di più vantando ospiti di livello e qualità artistica notevoli.

“Questa quinta edizione di festivaLOVE” spiega Matteo Nasciuti Sindaco di Scandiano “cade in un momento per me davvero molto significativo e importante della mia vita e testimonia come il fare squadra sia sempre una modalità vincente. Così come insieme a tante persone abbiamo costruito la campagna elettorale che mi ha permesso di diventare il primo cittadino di Scandiano, anche per il festival è stato lo stesso, un lavoro di squadra che ha coinvolto diversi servizi dell’Amministrazione e alcuni Assessori della giunta uscente, primo fra tutti l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini con il quale nel 2015 abbiamo trasformato la Notte Bianca in un progetto che allora ci pareva ambizioso e che oggi possiamo affermare sia radicato sul territorio e vincente da più punti di vista.

Davvero tantissime sono state le persone che nei tre giorni del festival sono venute a Scandiano, fin dal venerdì la città si è animata in ogni sua piazza e via con una bella atmosfera di festa che testimonia la grande capacità di accoglienza del nostro territorio che in queste occasioni sa mettersi il suo vestito migliore e mettere in campo la sua proverbiale ospitalità. Il sabato è da sempre il clou della manifestazione e così è stato anche quest’anno raggiungendo davvero un numero di presenze molto importante.

Rispetto alle edizioni precedenti, questa quinta edizione ha sicuramente fatto un salto di qualità relativamente al livello del palinsesto artistico-culturale che ha visto la presenza di ospiti davvero molto importanti, ne cito solo alcuni, Francesco Guccini che ha riempito piazza Fiume il sabato pomeriggio, Ernesto Galli della Loggia, Gustavo Zagrebelsky, Chiara Gamberale, la youtuber Elisa Maino per le giovanissime che la domenica pomeirggio hanno riempito il cortile della Rocca dei Boiardo e naturalmente la triade dei concerti con Neri Marcorè, Max Gazzè, Stefano Bollani.

Mi preme oggi ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa bella programmazione che porta dietro di sé un gran lavoro e tantissimi sforzi da parte di tutti, l’Amministrazione comunale al suo completo, dagli uffici alla Giunta e ai Consiglieri in carica fino alle scorse settimane, le forze dell’ordine locali e provinciali che ci hanno supportato e hanno collaborato con noi fianco a fianco, la protezione civile di Scandiano che è sempre stata presente con tanti uomini, la Croce Rossa di Scandiano, le Associazioni culturali, ricreative, di volontariato del territorio, ognuna delle quali ha messo in campo la massima disponibilità possibile. Voglio inoltre ringraziare tutti gli sponsor della manifestazione che di anno in anno ci seguono e supportano credendo molto in questa collaborazione pubblico-privato che dà loro visibilità e a tutta Scandiano la possibilità di godere di iniziative prestigiose e di alta qualità.

I numeri di questa edizione segnano un incremento rispetto a quelli dell’anno scorso, le stime ci parlano di circa 10.000 persone al venerdì sera, 35.000 al sabato e 5.000 la domenica, un fattore significativo è sicuramente l’eterogeneità del pubblico e questo testimonia quanto la varietà della programmazione del festival riesca ad interessare davvero tutti, dai bambini con le famiglie, agli appassionati di storia e letteratura, agli sportivi, a chi è interessato alla gastronomia locale, a chi ama il circo contemporaneo….una manifestazione in somma alla portata di tutti con punte di eccellenza in tanti settori.”