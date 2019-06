Festa conclusiva del Pedibus sabato 8 giugno a Castelnovo Monti

Sabato, 8 giugno, nel pomeriggio ai giardini pubblici di Bagnolo è in programma la festa finale dell’edizione 2019 di Pedibus. Un’edizione particolarmente riuscita per il progetto che rappresenta un’esperienza di mobilità alternativa, proposta ormai da diversi anni dal Comune di Castelnovo in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Castelnovo Monti e il Parco nazionale con l’obiettivo di educare i bambini alla sostenibilità ambientale, a stili di vita sani, alla socializzazione e all’autostima.

Quest’anno sono stati 125 i bambini che hanno aderito al Pedibus e sono diventati pedoni più consapevoli, hanno contribuito a rendere il paese più vivibile, meno inquinato e meno pericoloso, anche grazie alla partecipazione attiva delle famiglie, delle associazioni di volontariato, delle forze dell’ordine, dei volontari: l’ultima edizione ha visto la collaborazione indispensabile di quasi 60 genitori e dei volontari della Biblioteca. Prima delle uscite infatti sono stati condotti nelle scuole alcuni incontri preparatori sugli stili di vita salutari e l’importanza di vivere il paese spostandosi a piedi. La maggior parte dei gruppi di bambini, che sono rimasti entusiasti dell’esperienza, hanno continuato ad andare a scuola con il Pedibus anche quest’ultima settimana di scuola, nonostante la previsione fosse di chiudere lo scorso sabato. La festa conclusiva sarà quindi l’8 giugno, alle 15, e inizierà con la consegna degli attestati ai bimbi partecipanti, poi ci sarà la merenda preparata dalle mamme con il contributo di Coop Alleanza 3.0, e il percorso sensoriale “A piedi nudi nel Parco. Dalle 16.50 ci sarà un corteo musicale dai Giardini di Bagnolo al Teatro Bismantova, guidato dal gruppo Sincronie, progetto delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo. Poi conclusione al Teatro Bismantova con la festa “Musica per tutti” con il Coro di voci bianche – Ensemble La Scintilla dell’Istituto Musicale Peri-Merulo e l’Orchestra Suzuky di Pavia. In caso di maltempo la festa si terrà nella Sala concerti del Merulo al Centro culturale Polivalente di via Roma.

Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.