Il campo da basket dei Giardini Margherita sarà intitolato a Gianni Cristofori

La giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola ha deliberato, su proposta dell’assessore allo sport Matteo Lepore, di intitolare il campo da pallacanestro dei Giardini Margherita al giornalista Gianni Cristofori, scomparso nel 2013 a soli 62 anni. Lo storico campo dei Giardini, conosciuto e frequentato da tanti cittadini e che quest’estate ospiterà la trentottesima edizione del “Playground Giardini Margherita” di basket, porterà così il nome di un grande giornalista sportivo bolognese, ex giocatore e competente appassionato di pallacanestro, per molti anni anima e firma delle pagine di “Bologna Sport” su Il Resto del Carlino.

In quelle pagine Cristofori ha raccontato tutto lo sport bolognese attraverso le cronache sull’attività dei grandi club – come Bologna calcio, Fortitudo, Virtus, Fortitudo baseball – fino agli sport dilettantistici.

L’intitolazione, che avverrà nel corso del prossimo “Playground”, è scaturita dalla richiesta che un nutrito movimento composto da molte personalità dello sport e della vita cittadina ha indirizzato nei mesi scorsi al Sindaco.

“Con questa intitolazione – dichiara l’assessore Matteo Lepore – rendiamo omaggio alla memoria di un giornalista che per molti anni ha messo la sua professionalità e le sue doti umane al servizio dello sport come strumento di incontro, di conoscenza, di sana competizione tra le persone”.