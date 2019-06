Impresa in azione: la due giorni milanese di TABag (Cattaneo-Deledda Moda)

Tante soddisfazioni per la due giorni milanese di TABag, progetto della classe 4F del Cattaneo-Deledda Moda selezionato come migliore impresa JA in Emilia-Romagna. Il 3 e 4 giugno le ragazze sono approdate nella sede della Fondazione Stelline assieme ad altri 24 team, selezionati in tutta Italia per presentare alla giuria di BIZ Factory 2019 la loro innovativa idea imprenditoriale.

I riflettori si sono così accesi su TABag, borsa “take away” in grado di segnalare se manca qualcosa di importante al suo interno, attraverso un sistema di tag e led interni.

La vittoria alla fine è andata ad una web application sviluppata dall’ITIS “Bosco Lucarelli” di Benevento, ma la TABag modenese, nata dalla collaborazione con MakeitModena Palestra Digitale del Comune di Modena, non ha mancato di farsi notare: tra i suoi estimatori anche Francesco Sole, conduttore televisivo e scrittore, tra gli ospiti dell’evento.

“È stata un’esperienza entusiasmante e molto coinvolgente”, commentano le ragazze del Deledda. “Le selezioni sono state dure, ma abbiamo dato il meglio di noi: partecipare ad un contest nazionale come questo ci sarà molto utile per il futuro. Grazie a MakeitModena, alla Camera di Commercio di Modena, agli insegnanti che ci hanno aiutato in questo nostro progetto e alla nostra scuola. Davvero un finale di anno scolastico – concludono – che non dimenticheremo”.