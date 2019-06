Polizia Locale Formigine: arriva l’Ufficio Mobile di Comunità, nuovo servizio di presidio del territorio

La Polizia Locale di Formigine attiverà il prossimo autunno un nuovo servizio di Ufficio Mobile di Comunità, che sarà presente in piazze, strade e punti di aggregazione del territorio, in particolare nei quartieri residenziali del capoluogo e delle frazioni, costituendo di per sé un presidio di sicurezza mobile, ma anche per fornire informazioni ai cittadini, raccogliere le loro segnalazioni, richieste o necessità di intervento. Materialmente sarà costituito da un’unità mobile, con non meno di due agenti e l’impiego di un veicolo appositamente attrezzato. Il tutto nell’ottica dell’attuazione di un decentramento dell’erogazione dei servizi di presidio, anche e soprattutto in relazione alle criticità contingenti, come ad esempio il verificarsi di furti ripetuti in una determinata area.

Verrà infatti redatto settimanalmente un calendario dei presidi dell’Ufficio Mobile, anche sulla base delle richieste dei cittadini e delle diverse esigenze di presidio che dovessero presentarsi. Il Comune di Formigine, anche in ossequio ai principi dettati dalle norme regionali in materia, con il servizio dell’Ufficio Mobile di Polizia Locale vuole promuovere e sostenere lo sviluppo di una Polizia Locale ispirata a un modello di “Polizia di Comunità”. Tale modello si fonda su pochi principi fondamentali, tra cui la collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche e soprattutto attraverso un rapporto più informale tra la Polizia Locale e i cittadini, un orientamento al cittadino attraverso la valorizzazione della conoscenza della realtà locale e un approccio volto alla risoluzione dei problemi della comunità.