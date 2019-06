Rugby, Finale Superchallenge: l’Under 14 del Modena chiude decima

Il Modena Rugby Under 14 chiude al decimo posto la finale di Superchallenge a Mogliano. I ragazzi di coach Ferraguti non sono riusciti ad invertire il pronostico del girone preliminare, chiuso al terzo posto dopo il ko per 15-0 con Petrarca e il pari 7-7 con Benetton. In semifinale è arrivata l’unica vittoria di giornata, un 10-7 in rimonta al cospetto del Gispi Prato, poi il ko per 19-12 con il Livorno nella finale per il nono posto.

“Sapevamo di essere capitati in un girone difficile, i primi risultati hanno determinato il piazzamento finale. C’è qualche rimpianto per il pari con Benetton, ma anche la soddisfazione di aver giocato alla pari con tutti. Per i ragazzi è stato già un grande risultato arrivare a questa tappa finale, complimenti a loro per quello che hanno fatto durate la stagione” ha commentato il tecnico biancoverdeblù Francesco Ferraguti.

Il Superchallenge 2019 è stato vinto dall’Unione Rugby Capitolina, che si è imposta 22-10 sul Petrarca, mentre al terzo posto si sono classificati i campioni uscenti del Rugby Lazio.

A Collegarola invece è andato in scena il Trofeo Ghirlandina, riservato alla categoria Under 13. A spuntarla è stato il Rugby Milano, secondo posto per il Modena Rugby 1965 e terzo per il Rugby Lyons.