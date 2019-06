SAUB via Amendola, ampliato l’orario di apertura al pubblico

SAUB di via Amendola (Padiglione Morel, piano terra), dal mese di giugno ampliato l’orario di apertura al pubblico. Mezz’ora in più il lunedì mattina e orario continuato il martedì fino alle 16.30:

lunedì 8 – 13

martedì 8 – 16:30

mercoledì 8 – 12:30

giovedì 8 – 12:30

venerdì 8 – 12:30

sabato 8 – 12

Si rammenta che anche alla Casa della Salute Ovest in Via Brigata Reggio, al fine di avvicinare il servizio all’utenza cittadina, è attivo da fine 2018 un ulteriore sportello SAUB aperto dal lunedì al sabato come segue:

dal Lunedì al Venerdì 8 – 12.30

Sabato 8 – 12

Infine si rammenta che il servizio INFOSAUB è raggiungibile all’indirizzo: info.saub@ausl.re.it.